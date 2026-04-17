Gündüz vakti korku dolu anlar! 25 kişi rehin alındı, soyguncular yer altından kaçtı

Gündüz vakti korku dolu anlar! 25 kişi rehin alındı, soyguncular yer altından kaçtı
İtalya’nın güneyindeki Napoli kent merkezinde bulunan bir banka şubesinde öğle saatlerinde silahlı soygun girişimi paniğe neden oldu. En az üç kişinin gerçekleştirdiği değerlendirilen olayda 25 kişi rehin alınırken, şüpheliler güvenlik güçlerinin operasyonu sırasında bankanın zeminindeki bir açıklıktan kaçarak izlerini kaybettirdi.

İtalya’nın Napoli kentinde bulunan Medaglie d’Oro Meydanı’ndaki Credit Agricole şubesinde öğle saatlerinde yaşanan silahlı soygun girişimi kentte büyük panik yarattı.

Gece yarısı bankanın camını indirip kaçtılar!Gece yarısı bankanın camını indirip kaçtılar!

Edinilen bilgilere göre, en az üç kişi olduğu belirtilen silahlı saldırganlar banka şubesine girerek çalışanlar ve müşterilerden oluşan yaklaşık 25 kişiyi etkisiz hale getirip rehin aldı. Olay sırasında banka çevresi kısa sürede güvenlik çemberine alınırken, bölgeye çok sayıda polis ve özel birlik sevk edildi.

Rehineler, güvenlik güçlerinin olay yerine ulaşmasının ardından saat 15.00 sularında serbest bırakıldı. Ancak içeride bulunan şüphelilerin teslim olmadığı, durumun kontrol altına alınmasının ardından operasyon hazırlıklarının başlatıldığı bildirildi.

İtalya Jandarması’nın Carabinieri GIS birimine bağlı özel timleri, saat 17.30 civarında banka şubesine operasyon düzenledi. Ancak yapılan baskın sırasında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Güvenlik güçlerinin binaya girmesiyle birlikte soyguncuların, banka zemininde bulunan bir açıklığı kullanarak kaçtığı tespit edildi.

Olay sonrası bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Helikopter destekli operasyonlarla çevredeki sokaklar ve yer altı geçişleri tek tek taranırken, şüphelilerin izine henüz ulaşılamadığı bildirildi.

Yetkililer, olayda hedef alınan kasaların bulunduğu bölümde herhangi bir para kaybı olup olmadığının henüz netleşmediğini, kasa sistemlerinin boş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, saldırganların kimliklerinin belirlenmesi için güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleri inceleniyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma şistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Dünya
1 saatlik yolu yok ettiler: Okyanusun altında trafik lambası bile var
1 saatlik yolu yok ettiler: Okyanusun altında trafik lambası bile var
9 günlük kaçış sona erdi! Kore kurdu sağ olarak yakalandı
9 günlük kaçış sona erdi! Kore kurdu sağ olarak yakalandı