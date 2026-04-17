Gündüz vakti korku dolu anlar! 25 kişi rehin alındı, soyguncular yer altından kaçtı

İtalya’nın Napoli kentinde bulunan Medaglie d’Oro Meydanı’ndaki Credit Agricole şubesinde öğle saatlerinde yaşanan silahlı soygun girişimi kentte büyük panik yarattı.

Gece yarısı bankanın camını indirip kaçtılar!

Edinilen bilgilere göre, en az üç kişi olduğu belirtilen silahlı saldırganlar banka şubesine girerek çalışanlar ve müşterilerden oluşan yaklaşık 25 kişiyi etkisiz hale getirip rehin aldı. Olay sırasında banka çevresi kısa sürede güvenlik çemberine alınırken, bölgeye çok sayıda polis ve özel birlik sevk edildi.

SOYGUNCULAR FIRSAT KOLLADI

Rehineler, güvenlik güçlerinin olay yerine ulaşmasının ardından saat 15.00 sularında serbest bırakıldı. Ancak içeride bulunan şüphelilerin teslim olmadığı, durumun kontrol altına alınmasının ardından operasyon hazırlıklarının başlatıldığı bildirildi.

İtalya Jandarması’nın Carabinieri GIS birimine bağlı özel timleri, saat 17.30 civarında banka şubesine operasyon düzenledi. Ancak yapılan baskın sırasında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Güvenlik güçlerinin binaya girmesiyle birlikte soyguncuların, banka zemininde bulunan bir açıklığı kullanarak kaçtığı tespit edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay sonrası bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Helikopter destekli operasyonlarla çevredeki sokaklar ve yer altı geçişleri tek tek taranırken, şüphelilerin izine henüz ulaşılamadığı bildirildi.

Yetkililer, olayda hedef alınan kasaların bulunduğu bölümde herhangi bir para kaybı olup olmadığının henüz netleşmediğini, kasa sistemlerinin boş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, saldırganların kimliklerinin belirlenmesi için güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleri inceleniyor.