Trump AB'ye süre verdi: Sabırla bekliyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ne (AB) ticaret anlaşmasından doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 4 Temmuz'a kadar süre tanıdı. Trump, şartların sağlanmaması halinde gümrük tarifelerinin çok daha yüksek seviyelere çıkarılacağı uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını ve AB ile olan ticari ilişkilere yönelik yeni kararını kamuoyu ile paylaştı. Von der Leyen ile "verimli bir görüşme" yaptığını belirten Trump, görüşmede birden fazla konunun masaya yatırıldığını vurguladı.

İRAN KONUSUNDA ORTAK DURUŞ

Görüşmenin öne çıkan başlıklarından birinin İran nükleer programı olduğunu belirten ABD Başkanı, Avrupa Birliği ile bu konuda ortak bir çizgide buluştuklarını aktardı. Trump paylaşımında, "İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda tamamen hemfikiriz. Kendi halkını katleden bir rejimin, milyonları öldürebilecek bir bombayı kontrol edemeyeceği konusunda mutabık kaldık." ifadelerine yer verdi.

"SABIRLA BEKLİYORUM"

Açıklamasının devamında İskoçya'nın Turnberry kentinde imzalanan ticaret anlaşmasına atıfta bulunan Trump, AB'nin söz konusu anlaşma kapsamında gümrük vergilerini sıfıra indirme sözü verdiğini hatırlattı. AB tarafının yükümlülüklerini yerine getirmesini "sabırla beklediğini" belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

"İskoçya'nın Turnberry kentinde imzaladığımız, tarihin en büyük ticaret anlaşmasında AB tarafının yükümlülüklerini yerine getirmesini sabırla bekliyorum. AB'nin anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getireceği ve anlaşma gereği gümrük vergilerini 0'a indireceği sözü verilmişti. Ülkemizin 250. kuruluş yıl dönümüne (4 Temmuz 2026) kadar onlara süre tanımayı kabul ettim, aksi takdirde ne yazık ki gümrük vergileri, derhal çok daha yüksek seviyelere çıkacak."

GEÇMİŞTEKİ TARİFE KARARLARI

ABD ile AB arasında geçen yıl mutabakata varılan ticaret anlaşması çerçevesinde, AB ülkelerinin ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamaması kararlaştırılmış, buna karşılık ABD'nin AB menşeli ürünlere yüzde 15 oranında tarife uygulayacağı açıklanmıştı.

Gümrük tarifeleri konusundaki gerilim geçtiğimiz hafta da gündeme gelmişti. Trump, 1 Mayıs tarihinde yaptığı bir açıklamada, AB'nin ticaret anlaşmasına uymadığını gerekçe göstererek AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu. (AA)