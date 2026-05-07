ABD istihbaratından Trump'a yalanlama: "İran ablukaya aylarca dayanabilir"

ABD istihbaratından Trump'a yalanlama: "İran ablukaya aylarca dayanabilir"
Yayınlanma:
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından Hürmüz Boğazı'ndaki ablukaya ilişkin hazırlanan raporun, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarıyla çeliştiği görüldü. Raporda İran'ın ablukaya aylarca dayanabileceği belirtilirken Trump, İran ekonomisinin çöktüğünü savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik uyguladıkları abluka ile Tahran ekonomisini çökerttiklerini savunurken ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından çarpıcı bir analiz hazırlandı.

'İRAN EKONOMİSİ ABLUKAYA AYLARCA DAYANABİLİR'

CIA'nın raporunda İran'ın ciddi ekonomik zorluklarla karşılaşmadan en az üç ila dört ay ABD'nin deniz ablukasına direnebileceği savunuldu.

Washington Post'un haberinde, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası karşısında İran'ın dayanma süresine ilişkin CIA analizinden bazı bilgilere yer verildi.

hurmuz-bogazi.jpg

Haberde, ABD hükümetine sunulan analizle ilgili olarak, "Belgeye aşina dört kişinin belirttiğine göre, bu bulgu (ABD Başkanı) Donald Trump'ın savaşı sona erdirme konusundaki iyimserliği hakkında yeni soruları gündeme getiriyor." ifadesi kullanıldı.

CIA analizinde Tahran yönetiminin, ABD ve İsrail bombardımanına rağmen "önemli balistik füze yeteneklerini koruduğu" tespitine yer verildi.

ABD-İran pazarlığının sert perde arkası! Trump süre verdi, Tahran açık açık dalga geçtiABD-İran pazarlığının sert perde arkası! Trump süre verdi, Tahran açık açık dalga geçti

'FÜZE STOĞUNUN YÜZDE 70'İNİ ELİNDE BULUNDURUYOR'

Haberde ayrıca ABD'li bir yetkiliye dayandırılarak, İran'ın mobil fırlatma rampalarının yaklaşık yüzde 75'ini ve füze stoklarının yaklaşık yüzde 70'ini hala elinde bulundurduğu belirtildi.

Yetkiliye göre, İran yeraltı depolama tesislerinin "neredeyse tamamını" kurtardı ve hasar görmüş bazı füzeleri onarabildi.

trumo.jpg

RAPOR TRUMP'IN AÇIKLAMALARINI YALANLIYOR

Oysa ki Başkan Trump, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran için "Füzelerinin çoğu imha edildi, muhtemelen yüzde 18, 19'u kaldı ancak eskisine kıyasla çok az." demişti.

Hürmüz Boğazı'ndaki abluka için "adeta çelik bir duvar gibi" sözlerine yer veren Trump, bir gün önce de İran ekonomisinin "çöküş" eğilimi gösterdiğini, para biriminin "değersiz" olduğunu ve askerlerinin maaşlarını "ödeyemediğini" öne sürmüştü. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Dünya
İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor!
İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor!
Katar ile Pakistan arasında kritik "ABD-İran" görüşmesi
Katar ile Pakistan arasında kritik "ABD-İran" görüşmesi