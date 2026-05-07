ABD-İran muallaktayken BAE-İran mı başladı? Keşm Adası'nda peş peşe patlama sesleri!

İran merkezli Tesnim Haber Ajansı, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde Bender Abbas kenti ve Keşm Adası'nda patlama seslerinin geldiğini duyurdu.

ABD istihbaratından Trump'a yalanlama: "İran ablukaya aylarca dayanabilir"

"HÜRMÜZ'DEN İZİNSİZ GEÇEN GEMİLERE ATEŞ AÇILDI" İDDİASI

Bazı kaynaklar, bu seslerin bir kısmının Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından bazı gemilere Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçiş konusunda yapılan uyarı operasyonlarıyla ilgili olduğunu belirtirken, İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı'nda bulunan Keşm adasındaki patlamanın Behmen isimli yolcu iskelesinde meydana geldiğini duyurdu.

İran’la barış ihtimali İsrail’i kızdırdı! “Savaş hedefleri çöpe atılıyor”

İRAN MEDYASI: BAE, İRAN'A SALDIRDI

Patlamanın boyutu ya da kaynağına ilişkin detay verilmezken İran medyası, saldırıların Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Öte yandan, İran'ın savunma sistemlerinin de aktif hale geldiği aktarıldı. (AA)