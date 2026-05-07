ABD-İran muallaktayken BAE-İran mı başladı? Keşm Adası'nda peş peşe patlama sesleri!

İran medyası, İran'ın güneyindeki Bender Abbas kenti ve Hürmüz Boğazı'nda bulunan Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Saldırının ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

İran merkezli Tesnim Haber Ajansı, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde Bender Abbas kenti ve Keşm Adası'nda patlama seslerinin geldiğini duyurdu.

"HÜRMÜZ'DEN İZİNSİZ GEÇEN GEMİLERE ATEŞ AÇILDI" İDDİASI

Bazı kaynaklar, bu seslerin bir kısmının Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından bazı gemilere Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçiş konusunda yapılan uyarı operasyonlarıyla ilgili olduğunu belirtirken, İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı'nda bulunan Keşm adasındaki patlamanın Behmen isimli yolcu iskelesinde meydana geldiğini duyurdu.

İRAN MEDYASI: BAE, İRAN'A SALDIRDI

Patlamanın boyutu ya da kaynağına ilişkin detay verilmezken İran medyası, saldırıların Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Öte yandan, İran'ın savunma sistemlerinin de aktif hale geldiği aktarıldı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

