Son Dakika | Trump: Ateşkes devam ediyor, saldırılar sadece aşk dokunuşuydu

İran’ın güney kıyıları ve Hürmüz Boğazı çevresinde gece boyu süren hareketlilik, ABD ve İran kanadından gelen çelişkili açıklamalarla tırmandı. Bölgedeki limanların ve savaş gemilerinin hedef alındığı saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump, "Ateşkes devam ediyor" mesajını verdi. İşte gece boyunca yaşananlar:

01:26 | TRUMP: İRAN'A SALDIRILAR SADECE BİR AŞK DOKUNUŞUYDU

ABC News'e açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki sıcak temasın ardından sürece dair değerlendirmede bulundu. Trump, yaşanan askeri hareketliliğe rağmen "Ateşkes devam ediyor" ifadesini kullanırken, İran'a yönelik gerçekleştirilen operasyonları "sadece bir aşk dokunuşu" olarak nitelendirdi.

01:23 | CENTCOM: İRAN'IN SALDIRILARINI ENGELLEDİK

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda İran unsurlarının ABD donanmasına yönelik "tahrik olmaksızın" saldırı düzenlediğini iddia etti. Yapılan açıklamada, bu saldırıların engellendiği ve ABD güçlerinin "savunma amaçlı" karşılık verdiği savunuldu.

00:42 | İRAN ORDUSU: ABD PETROL TANKERİNİ HEDEF ALDI

İran Silahlı Kuvvetleri Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD’nin ateşkesi ihlal ettiğini ileri sürdü. Zülfikari, ABD ordusunun Jask bölgesinden Hürmüz Boğazı'na ilerleyen bir İran petrol tankerine ve BAE'nin Füceyre açıkları yakınındaki bir başka gemiye saldırı düzenlediğini belirtti. Gemilerdeki hasar durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

00:17 | İRAN MEDYASI: 3 ABD DESTROYERİ VURULDU

Tesnim Haber Ajansı, İran Deniz Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD'ye ait 3 savaş gemisini füze ve kamikaze dronlarla hedef aldığını duyurdu. Haberde, isimsiz kaynaklara dayandırılarak, saldırı sonrası zarar gören destroyerlerin Umman Denizi'ne doğru çekildiği iddia edildi.

00:02 | FOX NEWS: ABD, KEŞM LİMANI VE BENDER ABBAS'I VURDU

ABD merkezli Fox News, üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde Amerikan ordusunun İran'a ait stratejik noktaları vurduğunu duyurdu. Haberde, Keşm Limanı ve Bender Abbas’a yönelik hava saldırılarının "ateşkesin sona erdiği" anlamına gelmediği savunulurken, Beyaz Saray veya Pentagon’dan henüz resmi bir teyit gelmedi.

23:20 | İRAN’DAN MİSİLLEME UYARISI: DAHA SERT CEVAP ALIRSINIZ

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ABD'yi uyardı. Azizi, "Tekrarlanan hatalar cevabı sadece daha sert ve yıkıcı hale getirir" dedi. Bu sırada Bender Abbas ve Keşm Adası'nda çatışma seslerinin yükseldiği bildirildi.

22:48 | TAHRAN-ABU DABİ HATTINDA GERİLİM

İran medyasında yer alan haberlerde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) saldırılarda rol oynadığı iddia edildi. İranlı yetkililer, BAE’yi "komşu değil, düşman" olarak tanımlayan açıklamalarda bulundu.

21:55 | İLK PATLAMA SESLERİ

Gecenin ilk raporları Hürmüzgan Eyaleti’nden geldi. Keşm Adası’ndaki Behmen İskelesi çevresinde çatışmalar yaşandığı ve Bender Abbas’ta patlamalar duyulduğu kaydedildi. İran tarafı, bazı patlamaların hava savunma sistemlerinin İHA'ları imha etmesi sonucu yaşandığını, bazı seslerin ise uyarı atışlarından kaynaklandığını açıkladı. İsrail basını ise İsrailli kaynakların olaylarla bir ilgisi olmadığını savunduğunu aktardı.