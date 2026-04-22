Tutuklanan valiye verilen ödüller saymakla bitmedi! "Türkiye'nin geleceğine yön verir" demişler

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in geçmişte aldığı ödüller ve başarı belgeleri yeniden tartışma konusu oldu.

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı. Sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Sonel hakkında tutuklama kararı verildi.

Bu gelişmenin ardından, Sonel’in görev yaptığı yıllarda aldığı ödüller ve başarı belgeleri gündeme geldi.

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, Sonel'e verilen ödülleri tek tek sıraladı.

TÜRKİYE'NİN GECEĞİNE YÖN VERECEK 100 KİŞİDEN BİRİYMİŞ(!)

Kamuoyunda sosyal sorumluluk projeleriyle ismini öne çıkartan Sonel’e geçmişte “Yılın Yetim Babası” ve “Çocuk Hakları Çocuk Dostu” gibi ödüller verildiği görüldü.

Sonel’in, “Türkiye’nin geleceğine yön verecek 100 isim” arasında gösterildiği, Millî Eğitim Bakanlığı’ndan iki takdirname, İçişleri Bakanlığı’ndan da teşekkür belgesi aldığı ifade edildi.

Kaymakamlık yaptığı dönemlerde farklı valilerden toplam 15 başarı belgesi aldığı, üç ayrı fahri hemşehrilik beratı ile ödüllendirildiği ve Of’un Altın Anahtarı’nın kendisine verildiği de görüldü.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de Sonel’in geçmişte aldığı ödülleri sosyal medya hesabından tek tek sıralayıp şunları ifade etti: