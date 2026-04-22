Tutuklanan valiye verilen ödüller saymakla bitmedi! "Türkiye'nin geleceğine yön verir" demişler

Tuncay Sonel’in Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanmasının ardından eski valiye verilen ödüller tartışma konusu oldu. İYİ Partili Turhan Çömez, Sonel'e verilen ödülleri tek tek sıralayıp, "Bir tek “insanlık” verilmemiş, “ahlak” verilmemiş, “devlet adamlığı vasfı” verilmemiş!" dedi.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in geçmişte aldığı ödüller ve başarı belgeleri yeniden tartışma konusu oldu.

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı. Sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Sonel hakkında tutuklama kararı verildi.

Bu gelişmenin ardından, Sonel’in görev yaptığı yıllarda aldığı ödüller ve başarı belgeleri gündeme geldi.

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, Sonel'e verilen ödülleri tek tek sıraladı.

TÜRKİYE'NİN GECEĞİNE YÖN VERECEK 100 KİŞİDEN BİRİYMİŞ(!)

Kamuoyunda sosyal sorumluluk projeleriyle ismini öne çıkartan Sonel’e geçmişte “Yılın Yetim Babası” ve “Çocuk Hakları Çocuk Dostu” gibi ödüller verildiği görüldü.

Sonel’in, “Türkiye’nin geleceğine yön verecek 100 isim” arasında gösterildiği, Millî Eğitim Bakanlığı’ndan iki takdirname, İçişleri Bakanlığı’ndan da teşekkür belgesi aldığı ifade edildi.

İftira ile açığa alınan kaymakamdan tutuklanan valiye olay gönderme! "Adalet topaldır ama..."İftira ile açığa alınan kaymakamdan tutuklanan valiye olay gönderme! "Adalet topaldır ama..."

Kaymakamlık yaptığı dönemlerde farklı valilerden toplam 15 başarı belgesi aldığı, üç ayrı fahri hemşehrilik beratı ile ödüllendirildiği ve Of’un Altın Anahtarı’nın kendisine verildiği de görüldü.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de Sonel’in geçmişte aldığı ödülleri sosyal medya hesabından tek tek sıralayıp şunları ifade etti:

"Tunceli Valisi'ne;
Tam 5 kez "Yılın Kaymakamı Ödülü" verilmiş.
"Yılın Yetim Babası Ödülü" verilmiş.
"Çocuk Hakları, Çocuk Dostu Ödülü" verilmiş.
"Yılın İdarecisi Ödülü" verilmiş.
"Türkiye’nin Geleceğine Yön Verecek 100 İsim" arasında gösterilmiş.
"Teşekkür Belgesi" verilmiş.
"Farkındalık Ödülü" verilmiş.
"Sosyal Sorumluluk Ödülü" verilmiş.
Valilerden toplam "15 Başarı Belgesi" verilmiş.
Millî Eğitim Bakanlığı’ndan 2 "Takdirname", İçişleri Bakanlığı’ndan "Teşekkür Belgesi" almış.
3 "Fahri Hemşehrilik Beratı" verilmiş.
"Of’un Altın Anahtarı" verilmiş.
Diyanet Vakfı tarafından "İyilik Ödülü" verilmiş.

Bir tek “insanlık” verilmemiş, “ahlak” verilmemiş, “devlet adamlığı vasfı” verilmemiş!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Türkiye
AYM’den ders gibi karar! Madenciyi dövemezsin, gözaltına alamazsın
AYM’den ders gibi karar! Madenciyi dövemezsin, gözaltına alamazsın
Dedesi dahil 3 kişiyi öldürdü son sözü 'pişman değilim' oldu! Mahkemeden karar çıktı
Dedesi dahil 3 kişiyi öldürdü son sözü 'pişman değilim' oldu! Mahkemeden karar çıktı
Antalya'da iş yerine silahlı saldırı: 4 şüpheli tutuklandı
Antalya'da iş yerine silahlı saldırı: 4 şüpheli tutuklandı