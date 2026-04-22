Oyun platformlarına BTK kıskacı başlıyor

TBMM Genel Kurulunda, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de barındıran Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 9 maddesi daha kabul edildi. Bu maddelerle, Türkiye'den günlük erişimi 100 binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun platformlarına yönelik yeni yükümlülükler yasalaştı.

Kabul edilen yasaya göre, oyun platformları usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak. Derecelendirilmeyen oyunlar, ancak en yüksek yaş kriterine göre derecelendirilmek kaydıyla kullanıcıya ulaştırılabilecek. Platformlar, içerik veya yer sağlayıcı olmasından doğan sorumluluk ve yükümlülükleri saklı kalmak şartıyla, usulüne uygun derecelendirilmeyen içerikleri yayından çıkarmakla yükümlü kılındı. Ayrıca platformların; hesap ayarlarının kontrol edilmesine, satın alma, kiralama ve ücretli üyelik gibi ücrete dayalı işlemlerin ebeveyn iznine veya onayına tabi kılınmasına ilişkin açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli ebeveyn kontrol araçları sağlaması zorunlu hale getirildi.

TÜRKİYE'DE TEMSİLCİ VE BTK'YE VERİ TESLİMİ ZORUNLULUĞU

Yeni düzenlemeyle birlikte, günlük erişimi 100 bini aşan yabancı oyun platformları; BTK, Erişim Sağlayıcıları Birliği ile adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğini yerine getirmek için Türkiye'de gerçek veya tüzel kişi temsilci belirleyecek. Platformlar, bu temsilciye dair bilgileri BTK'ye bildirecek ve temsilcinin iletişim bilgilerini internet sitesinde doğrudan erişilebilecek şekilde yayımlayacak.

Denetim yetkisini eline alan BTK, platformun bu düzenlemeye uyumunu ölçmek amacıyla kurumsal yapı, bilişim sistemleri ve veri işleme mekanizmaları dahil olmak üzere doğrudan ilgili açıklamaları talep etme yetkisine sahip olacak. Oyun platformları, talep edilen bilgi ve belgeleri derhal ve en geç 15 günü geçmeyecek şekilde BTK'nın belirlediği süre içinde kuruma teslim edecek. Sürecin, yükümlülüklerin ve yaş kriterlerine göre derecelendirmenin usul ve esasları yine BTK tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

30 MİLYON LİRA CEZA

Düzenlemedeki ve yönetmelikteki yükümlülükleri yerine getirmeyen platformlara süreç, BTK'nin yapacağı ilk bildirimle başlayacak. Bildirimden itibaren 30 gün içinde yükümlülük yerine getirilmezse, BTK Başkanı platforma 1 milyon Türk lirasından 10 milyon Türk lirasına kadar idari para cezası kesecek. Bu cezanın tebliğinden itibaren 30 gün daha geçmesine rağmen adım atılmazsa, bu kez 10 milyon liradan 30 milyon liraya kadar ikinci bir idari para cezası uygulanacak. İdari para cezasının miktarı; ihlalin niteliği, ağırlığı, kullanıcılar üzerindeki etkisi veya meydana gelen zarar dikkate alınarak belirlenecek.

YÜZDE 50 BANT DARALTMA

İkinci cezanın ardından verilen 30 günlük sürede de uyum sağlanmazsa BTK Başkanı, oyun platformunun internet trafiği bant genişliğinin yüzde 30 oranında daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvuracak. Hakim kararının uygulanmasından itibaren geçecek 30 gün içinde yükümlülüğün halen yerine getirilmemesi halinde ise BTK Başkanı, bant genişliğinin yüzde 50 oranına kadar daraltılması için yeniden hakimliğe gidecek. Hakim ikinci başvuruda, yüzde 30'dan düşük olmamak kaydıyla hizmetin niteliğini dikkate alarak daha düşük bir oran belirleyebilecek.

BTK Başkanı, hakim kararlarına karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yolunu kullanabilecek. Hakim tarafından verilen kararlar, erişim sağlayıcılara bildirilmek üzere BTK'ye gönderilecek ve erişim sağlayıcılar kararın gereğini derhal, en geç 4 saat içinde uygulayacak. Yaptırım süreci başladıktan sonra bildirime konu yükümlülüğün yerine getirilmesi halinde, kesilen idari para cezalarının 4'te biri tahsil edilecek ve hakim kararları kendiliğinden hükümsüz kalacak. İnternet trafiği bant genişliğine yapılan müdahalenin sona erdirilmesi için erişim sağlayıcılara BTK tarafından ayrıca bildirim yapılacak.

Tüm bu yaptırım ve denetim hükümleri, düzenlemenin yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girecek.