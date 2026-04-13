Türkiye'nin internet raporu açıklandı: Hangi uygulama ne kadar kullanılıyor?

Türkiye’de internet kullanıcılarının veri tüketim alışkanlıklarına dair son çeyrek verileri paylaşıldı. Açıklanan istatistikler; kullanıcıların video tüketimi, anlık mesajlaşma, sesli görüşme ve oyun gibi kategorilerde hangi platformlara yöneldiğini gözler önüne serdi. Verilere göre toplam internet trafiğinde YouTube başı çekerken, anlık mesajlaşma trafiğinde Instagram'ın, internet üzerinden sesli aramalarda ise WhatsApp'ın ilk sırada yer aldığı görüldü.

İNTERNET TRAFİĞİNİN YÜZDE 83'Ü SABİT BAĞLANTILARDAN GELİYOR

Veriler, Türkiye'de internet erişiminin büyük ölçüde sabit hatlar üzerinden sağlandığını ortaya koydu.

Sabit bağlantı payı: %83,5

Mobil bağlantı payı: %16,5

İndirme (download) trafiği: %83,3 sabit, %16,7 mobil

Yükleme (upload) trafiği: %86,1 sabit, %13,9 mobil

Kategori bazlı incelendiğinde, toplam internet trafiğinin yüzde 65,8’lik kısmını anlık veri akışı sağlayan "streaming media (akışlı medya)" kullanımları oluşturdu.

VİDEO VE GENEL İNTERNET TRAFİĞİNDE LİDER YOUTUBE

Kullanıcıların toplam veri tüketiminde en büyük payı alan platform YouTube oldu. Toplam internet trafiğinin yüzde 44,3'ünü tek başına üstlenen platformu, yüzde 17 ile Instagram ve yüzde 4,7 ile TikTok izledi.

Yayın tabanlı medya (görsel-işitsel içerik) kategorisine bakıldığında da YouTube yüzde 57,2’lik oranla ilk sırada yer aldı. Bu kategoride de sıralama değişmedi ve onu yüzde 16,8 ile Instagram, yüzde 6,1 ile TikTok takip etti. Rakamlar, Türkiye'deki internet trafiğinin temel olarak video içerik tüketimi etrafında şekillendiğini gösteriyor.

MESAJLAŞMADA INSTAGRAM, SESLİ GÖRÜŞMEDE WHATSAPP ÖNE ÇIKTI

Uygulamaların kullanım kategorilerine göre dağılımı, kullanıcı alışkanlıklarındaki dikkat çekici detayları gün yüzüne çıkardı.

Anlık mesajlaşma trafiği: Bu kategoride lider yüzde 64,1 ile Instagram oldu. Onu yüzde 15,2 ile Facebook Messenger ve yüzde 10,9 ile WhatsApp izledi.

İnternet üzerinden sesli görüşme (VOIP): Sesli ve görüntülü konuşma trafiğinde ise yüzde 55,9 oranla WhatsApp ilk sıraya yerleşti. Bu alanda Facebook yüzde 11,5, FaceTime yüzde 10,4, Snapchat yüzde 4 ve RTP yüzde 2,9 oranında trafik yarattı.

OYUN, BULUT DEPOLAMA VE YAZILIM GÜNCELLEME VERİLERİ

Dijital eğlence ve cihaz yönetimi gibi spesifik alt kategorilerde oluşan internet trafiğinin dağılımı ise şu şekilde kayıtlara geçti:

Çevrim içi oyunlar: Oyun içeriklerine erişimde yüzde 35,6 ile Steam ilk sırada yer aldı. Sırasıyla PlayStation (%21,9), Epic Games (%9) ve Xbox (%5,3) platformları Steam'i takip etti.

Ağ tabanlı depolama: Bulut depolama servisleri arasında cihaz yedekleme ve senkronizasyon işlemleri için yüzde 64 oranla iCloud en yoğun trafiği oluşturdu. Onu Google Cloud Storage (%6,8) ve Google Photos (%5,7) izledi.

Yazılım güncellemeleri: İşletim sistemi ve uygulama güncellemelerinde Apple Software Update (%37,8) ilk sırada yer alırken, Google Play (%31,3) ikinci, Windows Updates (%11,6) ise üçüncü oldu.

İÇERİK ÜRETİMİNDE PLATFORM TERCİHLERİ VE DÖNEMSEL ARTIŞLAR

Son bir yıllık periyotta tüm kategoriler baz alındığında kullanıcıların içerik üretmek için en çok tercih ettiği platform yine yüzde 39,7 ile YouTube oldu. Instagram yüzde 13,5 ile ikinci sırada yer aldı. Sadece akışlı medya (streaming) kategorisi ele alındığında ise YouTube'un içerik üretimindeki payı yüzde 59,6'ya ulaştı.

Aylık verilere göre, Türkiye'deki internet kullanıcılarının içerik üretim eğilimlerinin özellikle Şubat, Mart ve Eylül aylarında zirveye (yüzde 7,5 seviyelerine) ulaştığı raporlandı. Bu veriler, dijital içerik üretiminde dönemsel faktörlerin etkili olduğunu gösteriyor. (AA)