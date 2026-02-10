Roblox'un da içinde olduğu oyun platformlarına temsilcisi zorunluluğu geliyor: Tarih belli oldu

Roblox ve benzeri oyun platformları için önemli bir yasal düzenleme geliyor. Platformlara Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getiren yeni yasal düzenleme Mart 2026'da Meclis'e geliyor.

Türkiye'de bir süredir erişim engeli bulunan Roblox ve benzeri oyun platformlarının geleceği netleşiyor.

Oyun platformlarına tıpkı sosyal medya mecralarında olduğu gibi Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getiren yeni yasal düzenleme Mart 2026'da Meclis'e geliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme, dijital dünyada çocukların güvenliğini sağlamayı ve platformları hukuki bir muhataplık zeminine çekmeyi hedefliyor.

TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU GETİRİLİYOR

2025/04/12/discord-ve-robloxa-erisim-karari-1.jpg

Oyun platformları artık sıkı bir denetim ve temsil mekanizmasına tabi tutulacak.

Platformlar Türkiye’de resmi bir temsilci bulundurmak zorunda olacak.

Kademeli Yaptırım: Mevzuata uyum sağlamayan platformlara önce bant daraltma, ardından kapatmaya kadar varan cezalar uygulanacak.

Denetim Yetkisi: Kurallara uyumu denetleme ve yaptırım uygulama yetkisi tamamen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda olacak.

KİMLİK DOĞRULAMADAN EBEVEYN KONTROLÜNE... ZORUNLULUKLAR ARTACAK

Yeni düzenleme sadece oyun sitelerini değil, genel internet ve sosyal medya kullanımını da kökten değiştirecek.

Kimlik Doğrulama

Sosyal medya ve oyun platformlarına girişte kimlik doğrulama uygulamasına geçilecek.

Çocuklar ebeveynlerinden habersiz sosyal medya hesabı açamayacak ve içeriklere erişemeyecek.

İçerikler yaş gruplarına göre filtrelenecek ve çocuklara uygun olmayan materyallerin gösterilmesi engellenecek.

Platformların, internet servis sağlayıcıları ve sosyal ağların içerik denetimi konusundaki sorumlulukları artırılacak.

NTV'den Sibel Can'ın haberine göre söz konusu yasal düzenleme Mart 2026'da Meclis'e sunulacak.

TÜRKİYE'DE İNTERNET KULLANIMI DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE

2025/04/12/discord-ve-robloxa-erisim-karari-2.jpg

Bakanlık verileri, Türkiye’deki çocukların ve gençlerin dijital dünyada geçirdiği sürenin kritik seviyelerde olduğunu ortaya koyuyor.

Dünyada 16 yaş üzeri çocuklarda ortalama 6,5 saat olan internette vakit geçirme süresi, Türkiye’de 7 saat 13 dakika ile ortalamanın üzerinde seyrediyor.

Dünya genelinde günlük 2 saat 21 dakika olan sosyal medya kullanım süresi, Türkiye’de 3 saati buluyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

