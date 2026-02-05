Yeni yasa yolda: Steam ve Epic Games kapatılacak mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, 15 yaşından küçüklere yönelik sosyal medya yasak getirmeyi hedeflediklerini belirtmişti.

Bakanlığın konuyla ilgili hazırladığı düzenleme ile birlikte, çevrim içi oyunlar için genel bir yaş yasağı öngörülmezken, yaşa göre derecelendirme sistemi zorunlu hale getirilecek.

Ayrıca, oyun dağıtım şirketlerine Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getirilmesi de bekleniyor.

15 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı geliyor: Rapor kabul edildi

STEAM, EPİC GAMES VE PS STORE KAPATILACAK MI?

Bu doğrultuda temsilcililik açmaması halinde Steam, Epic Games ve PS Store gibi oyun dağıtım şirketlerinin Türkiye'den erişime engelleneceği öne sürüldü.

Konuya ilişkin Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin açıklamalarda bulundu.

"'PLATFORMLAR BİR GECEDE KAPATILACAK' ENDİŞESİ DE GERÇEKÇİ DEĞİL"

Anadolu Ajansı'na konuşan Erkin, "Taslak oyunlara 'büyük bir yasak/engelleme' mi getiriyor?" sorusuna karşılık şu yanıtı verdi:

"Gördüğümüz kadarıyla hayır. Taslağın ana gövdesi 15 yaş altı bireylerin sosyal medya kullanımıyla ilgili. Oyunlara ilişkin bölüm sınırlı sayıda maddeden oluşuyor. Ayrıca kamuoyunda dolaşan 'platformlar bir gecede kapatılacak' endişesi de gerçekçi değil. Taslak mantığı, ani kapatma yerine kademeli bir sürece işaret ediyor: Bilgi talebi, uyarı, tebliğler, idari adımlar, sınırlı tedbirler ile aylar sürecek bir süreç sonunda ciddi kısıtlamalar uygulanacak şeklinde oluşturulmuş. Bu da mevcut durumdan farklı olarak oyun platformlarına en azından sorunları görüşme ve çözme şansı tanıyacak."

Bugün internet üzerinden dağıtılan dijital oyunlara özel bir regülasyon bulunmadığını vurgulayan Erkin, bu yüzden oyunların çoğu zaman 5651 sayılı yasanın genel hükümleri içinde ele alındığını dile getirdi.

"Bu yapı, savcılık kararlarıyla tek adımda erişim engeli gibi sonuçlar doğurabiliyor. Ayrıca sorun giderilse bile, otomatik açılma olmaması ayrı bir belirsizlik yaratıyor" diyen Erkin, "Oyunlara özel bir çerçeve gelmesi, bu belirsizliği azaltacak ve 'tek kararla kapanma' pratiğinin yerine sektörümüz için daha yönetilebilir bir yol haritası koyabilir" şeklinde konuştu.

"'HEMEN YAPTIRIM' GİBİ BİR DURUM BEKLENMEMELİ"

Erkin, "Kamuoyunda 'çok hızlı yürürlüğe girecek, hemen ceza yağacak' gibi bir algı var. Takvim nasıl görünüyor?" sorusunu yanıtlarken, bu algının doğru olmadığını söyledi.

Ali Erkin şunları söyledi:

"Metin halen taslak aşamasında ve görüşmeler devam ediyor. Yasa çıksa bile uygulama detaylarını belirleyen bir yönetmelik hazırlanması gerekecek. Bu yüzden kısa vadede 'hemen yaptırım' gibi bir durum beklenmemeli. Ayrıca kullanıcı sayısı düşük veya dönemsel çalışan bazı yayıncı launcher yazılımlarının kapsam dışında kalacağını öngörüyoruz. Yasaya dair yönetmelik hazırlandığında bu daha net ortaya çıkacaktır."

ULUSAL YAŞ DERECELENDİRMESİ Mİ UYGULANACAK?

Erkin, taslakta yaş derecelendirmesi, ebeveyn denetimi ve Türkiye’de temsilci bulundurma gibi 3 başlığın öne çıktığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İlk ikisi zaten sektörün uzun süredir uyguladığı alanlar. Burada kritik olan, uygulamanın teknik gerçeklerle uyumlu yazılması. Bu olduğu sürece zaten oyun platformlarımızın mevcut uygulamaları yeterli olacaktır.

Yasa taslağında ulusal bir derecelendirme sistemi kurulması yönünde bir madde bulunmuyor. PEGI gibi uluslararası sistemler ve platformların kendi derecelendirmeleri zaten çalışıyor. Bizim dikkat çektiğimiz teknik risk ise şu: Yaş derecelendirmesi olmayan oyunlar için 'kaldırma' talebi oluşursa, bu yönetilemez bir alana gidebilir. Çünkü sektörde derecelendirmesi olmayan içerikler pratikte 18+ kabul edilip çocuklara sunulmuyor zaten. Bunun yeterli önlem olarak kabul edilmesi gerektiğini ilettik."

Mustafa Sarıgül'ün Roblox isyanı: Çocuklar Ankara'ya yürümek istiyor

TEMSİLCİ AÇMAK SORUNLARA ÇARE OLUR MU?

Platformların ebeveyn araçlarının genel olarak yeterli olduğu görüşünü dile getiren Erkin, "Ancak 'kaç saat oynayacak' gibi sınırların yazılım seviyesinde zorunlu tutulması, pratikte kolay aşılabilen çözümler doğurabilir ve korsan kullanım gibi yan etkiler yaratabilir. Bu tür kontrollerin cihaz seviyesinde daha sağlıklı kontrol edilebileceğini yetkililerle paylaştık" dedi.

"Türkiye’de temsilci bulundurmak ne anlama geliyor? Ofis açma, ek vergi gibi bir durum mu?" sorusuna Erkin şu yanıtı verdi:

"Hedeflenen bu olarak görünmüyor. Temel amaç, hukuki ve idari konularda muhatap bulunabilmesi. Kullanıcı uyuşmazlıklarında, siber suç soruşturmalarında veya tüketici şikayetlerinde muhatap bulunamadığında süreç savcılığa taşınabiliyor ve bu da oyunlara yönelik istenmeyen sert sonuçları tetikleyebiliyor. Temsilci atanması, sorunların daha hızlı ve doğru kanallardan çözülmesine yardımcı olur. Burada istenen, bir kişi veya bir şirketin temsilci olarak belirlenmesi, bu platformlara 'ağır mali yük' getirecek bir model değil."

ROBLOX ERİŞİME AÇILACAK MI?

Erkin, uzun süredir kapalı olan Roblox ve benzeri örnekler için bu sürecin ne ifade ettiğine ilişkin ise şöyle konuştu:

"Yasa yürürlüğe girip uygulanabilir bir çerçeve oluştuğunda, uyumluluk sağlayan platformların yeniden erişime açılmasının önü daha net şekilde açılacak. Bu kapsamda Roblox’un yeniden erişime açılmasının önündeki temel engelin de mevcut yasal boşluk olduğunu düşünüyoruz."

Taslağın tamamını görmeden, sızan parçalar üzerinden kesin hüküm vermemek gerektiğini vurgulayan TOGED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin son olarak şunları söyledi: