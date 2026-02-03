15 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı geliyor: Rapor kabul edildi

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Derya Yanık başkanlığında toplandı.

Toplantıda, alt komisyonun hazırladığı "Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler" kabul edildi.

15 yaşından küçüklere yönelik sosyal medya yasağını içeren rapora ilişkin AKP Osmaniye Milletvekili Derya Yanık şunları söyledi:

"Bu değerlendirme ve tesbitlerin gerek TBMM Genel Kurulunda yapacağımız yasama çalışmalarında, gerekse ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarında faydalı olmasını umud ediyorum. Raporumuz, geleceğimizin teminatı, gözümüzün nuru çocuklarımıza hayırlı olsun."