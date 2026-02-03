İspanya’da sosyal medyaya "yaş sınırı" geliyor

İspanya’da sosyal medyaya "yaş sınırı" geliyor
Yayınlanma:
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimini ve kaydolmasını tamamen yasaklayacak yeni yasa tasarısını duyurdu.

İspanya'da 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişiminin yasaklanması gündemde. Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi'nde konuşan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini tamamen yasaklayacaklarını duyurdu.

Sanchez, gelecek hafta Bakanlar Kurulu'nda onaylanması beklenen yasa tasarısıyla, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına kaydolmasının resmen yasaklanacağını bildirdi.

Avusturya’da çocuklara sosyal medya yasağı gündemdeAvusturya’da çocuklara sosyal medya yasağı gündemde

dunya.jpg

"ZEHİRLİ İÇERİKLERE GÖZ YUMULMAMALI"

Mevcut yasa taslağında yapılan değişiklikle yasağın kapsamının genişletildiğini belirten Sanchez, "Platformların etkili yaş doğrulama sistemlerini uygulaması gerekecek. Bu sadece bir kutucuğu işaretlemekle olmayacak, gerçekten çalışan bariyerler kurulacak. Bugün çocuklarımız, asla yalnız başlarına gezinmemeleri gereken bir alana maruz kalıyorlar" dedi.

Dezenformasyon, nefret söylemi ve çocuk istismarını yayan algoritmaların manipüle edilmesinin suç sayılacağını vurgulayan Sanchez,

"Hükümetler artık zehirli içeriklere göz yummamalı. Kar uğruna dezenformasyonu körükleyen algoritmaları kullanan platformları soruşturacağız. Nefreti yaymanın bir bedeli olmalı; hukuki, ekonomik ve etik bir bedel. Platformlar artık bunu görmezden gelemez" şeklinde konuştu.

Sanchez, platformların etkili yaş doğrulama sistemleri kurmak zorunda kalacağını kaydederek, "Çocuklarımızı dijital Vahşi Batı'dan koruyacağız" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Dünya
Rusya’ya aba altından sopa gösterdi: Ukrayna’ya asker konuşlandırılacak
Rusya’ya aba altından sopa gösterdi: Ukrayna’ya asker konuşlandırılacak
Suriye'de tünelde arama sırasında patlama: 3 asker öldü 7 yaralı
Suriye'de tünelde arama sırasında patlama: 3 asker öldü 7 yaralı