İspanya’da sosyal medyaya "yaş sınırı" geliyor

İspanya'da 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişiminin yasaklanması gündemde. Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi'nde konuşan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini tamamen yasaklayacaklarını duyurdu.

Sanchez, gelecek hafta Bakanlar Kurulu'nda onaylanması beklenen yasa tasarısıyla, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına kaydolmasının resmen yasaklanacağını bildirdi.

Avusturya’da çocuklara sosyal medya yasağı gündemde

"ZEHİRLİ İÇERİKLERE GÖZ YUMULMAMALI"

Mevcut yasa taslağında yapılan değişiklikle yasağın kapsamının genişletildiğini belirten Sanchez, "Platformların etkili yaş doğrulama sistemlerini uygulaması gerekecek. Bu sadece bir kutucuğu işaretlemekle olmayacak, gerçekten çalışan bariyerler kurulacak. Bugün çocuklarımız, asla yalnız başlarına gezinmemeleri gereken bir alana maruz kalıyorlar" dedi.

Dezenformasyon, nefret söylemi ve çocuk istismarını yayan algoritmaların manipüle edilmesinin suç sayılacağını vurgulayan Sanchez,

"Hükümetler artık zehirli içeriklere göz yummamalı. Kar uğruna dezenformasyonu körükleyen algoritmaları kullanan platformları soruşturacağız. Nefreti yaymanın bir bedeli olmalı; hukuki, ekonomik ve etik bir bedel. Platformlar artık bunu görmezden gelemez" şeklinde konuştu.

Sanchez, platformların etkili yaş doğrulama sistemleri kurmak zorunda kalacağını kaydederek, "Çocuklarımızı dijital Vahşi Batı'dan koruyacağız" dedi.