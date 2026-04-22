İZSU duyurdu: 7 ilçeyi kapsayan su kesintileri başladı
22 NİSAN 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ
22 Nisan 2026 Çarşamba günü İzmir’in 7 ilçesinde 8 farklı su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de su kesintisi yaşayacak ilçeler…
22 NİSAN 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ
Bornova
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 08:00 - 10:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Ergene, Kızılay mahalleleri - 514/1 Sokak içi
- Sebep: Branşman arızası (bölge vanası kapatıldı)
22 NİSAN 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ
Foça
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:15 - 13:00 - Süre: 4 saat (Tahmini)
- Konum: Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk mahalleleri - Anayap Dinçer Cd. Ülker Pastanesi önü
- Sebep: Ana boru arızası
22 NİSAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ
Karabağlar
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:05 - 10:05 - Süre: 1 saat
- Konum: Aşık Veysel, Karabağlar, Selvili, Yunus Emre mahalleleri - 4023-12 önü
- Sebep: Branşman arızası
Karabağlar
- Tarih: 16.04.2026 Perşembe'den başlayarak 22 gün boyunca (Pazar günleri hariç)
- Saat: 13:00 - 16:00 - Süre: 3 saat (her gün)
- Konum: Arap Hasan Mahallesi
- Sebep: Arızalı branşmanların yenilenmesi amacıyla içme suyu altyapı çalışmaları
22 NİSAN 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ
Kiraz
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:15 - 17:30 - Süre: 8 saat (Tahmini)
- Konum: Altınoluk, Çayağzı, Karaburç, Sarıkaya mahalleleri
- Sebep: Gediz EDAŞ ekiplerinin bakım onarım çalışması (elektrik arızası kaynaklı)
22 NİSAN 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ
Karaburun
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 10:30 - Süre: 1 saat
- Konum: Mordoğan Merkez Mahallesi
- Sebep: Ana boru arızası
22 NİSAN 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ
Menderes
- Tarih: 21.04.2026 Salı 18:00 – 22.04.2026 Çarşamba 04:00
- Saat: 18:00 - 04:00 - Süre: 10 saat
- Konum: Gümüldür; Fevzi Çakmak, İnönü, Atatürk, Cumhuriyet, Orta Mahalle, Çukuraltı, Özdere Cumhuriyet mahalleleri
- Sebep: İçme suyu şebeke sisteminde altyapı bakım-onarım çalışmaları
22 NİSAN 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ
Menemen
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:29 - 12:29 - Süre: 3 saat
- Konum: Atatürk, Esatpaşa, Kazımpaşa mahalleleri
- Sebep: Elektrik arızası (Gediz Elektrik kaynaklı)
22 NİSAN 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir Aliağa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir Balçova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bayındır ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bayraklı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bergama ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir Beydağ ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir Buca ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir Çeşme ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir Çiğli ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir Dikili ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir Gaziemir ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir Güzelbahçe ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta
22 NİSAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir Karşıyaka ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kemalpaşa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kınık ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir Konak ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir Narlıdere ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir Ödemiş ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir Seferihisar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir Selçuk ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir Tire ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir Torbalı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir Urla ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.