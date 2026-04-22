Son Dakika| MSB'den bedelli askerlik ücreti açıklaması

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "17 Nisan 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 7577 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12’nci maddesi ile Askeralma Kanunu’nda değişiklik yapılmış, bedelli askerlik tutarı dört yüz on altı bin üç yüz altmış bir lira otuz kuruş (416.361,30 TL) olmuştur" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik ücretine ilişkin yeni düzenlemeyi açıkladı. 17 Nisan 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan kanun değişikliği kapsamında bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 lira 30 kuruş olarak güncellendi.

Müracaat işlemleri, güncellenen bu yeni tutar üzerinden devam ediyor.

MSB'den yapılan açıklamada bu ifadeler kullanıldı:

17 Nisan 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 7577 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12’nci maddesi ile Askeralma Kanunu’nda değişiklik yapılmış, bedelli askerlik tutarı dört yüz on altı bin üç yüz altmış bir lira otuz kuruş (416.361,30 TL) olmuştur.17 Nisan’dan itibaren güncellenen tutar üzerinden bedelli askerlik müracaat işlemleri devam etmektedir. Sonuç olarak barışın teminatı, istikrar ve güvenin adı olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz;- Modern ve güçlü savunma ve güvenlik kapasitesi ile tüm tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmeye,- Ülkemizin caydırıcı gücü olarak kendisine tevdi edilen tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye kararlılıkla devam edecektir.

Son Dakika | MSB askeri helikopterin neden düştüğünü açıkladı!MSB askeri helikopterin neden düştüğünü açıkladı!

TERÖRLE MÜCADELE VE HUDUT GÜVENLİĞİ

TSK, son bir haftada 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı. Suriye harekât alanlarında gerçekleştirilen çalışmalarda ise imha edilen tünel uzunluğunun 777 kilometreye ulaştığı kaydedildi. Hudut güvenliği kapsamında ise son bir haftada yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 8’i terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 140 kişi yakalandı, 1.552 kişi ise engellendi. Yılbaşından bu yana yakalananların sayısı 2.232, engellenenlerin sayısı ise 24.169 oldu.

23 NİSAN ETKİNLİKLERİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetleri’ne ait 23 gemi, 23 farklı limanı ziyaret ederek halkın ziyaretine açılacak. Hava kuvvetlerinin gösteri timlerinden Türk Yıldızları Çanakkale’de, SOLOTÜRK ise Antalya’da gösteri uçuşları gerçekleştirecek.

ULUSLARARASI TEMASLAR VE GAZZE MESAJI

Bakanlık açıklamasında, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yapılan görüşmelere ve NATO zirvesi hazırlıklarına değinildi. Ayrıca, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının bölgesel güvenliği ciddi şekilde tehdit ettiği belirtilerek uluslararası topluma "dur" çağrısında bulunuldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Türkiye
AYM’den ders gibi karar! Madenciyi dövemezsin, gözaltına alamazsın
AYM’den ders gibi karar! Madenciyi dövemezsin, gözaltına alamazsın
Dedesi dahil 3 kişiyi öldürdü son sözü 'pişman değilim' oldu! Mahkemeden karar çıktı
Dedesi dahil 3 kişiyi öldürdü son sözü 'pişman değilim' oldu! Mahkemeden karar çıktı
Antalya'da iş yerine silahlı saldırı: 4 şüpheli tutuklandı
Antalya'da iş yerine silahlı saldırı: 4 şüpheli tutuklandı