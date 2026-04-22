Son Dakika| MSB'den bedelli askerlik ücreti açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik ücretine ilişkin yeni düzenlemeyi açıkladı. 17 Nisan 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan kanun değişikliği kapsamında bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 lira 30 kuruş olarak güncellendi.

Müracaat işlemleri, güncellenen bu yeni tutar üzerinden devam ediyor.

MSB'den yapılan açıklamada bu ifadeler kullanıldı:

17 Nisan 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 7577 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12’nci maddesi ile Askeralma Kanunu’nda değişiklik yapılmış, bedelli askerlik tutarı dört yüz on altı bin üç yüz altmış bir lira otuz kuruş (416.361,30 TL) olmuştur.17 Nisan’dan itibaren güncellenen tutar üzerinden bedelli askerlik müracaat işlemleri devam etmektedir. Sonuç olarak barışın teminatı, istikrar ve güvenin adı olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz;- Modern ve güçlü savunma ve güvenlik kapasitesi ile tüm tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmeye,- Ülkemizin caydırıcı gücü olarak kendisine tevdi edilen tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye kararlılıkla devam edecektir.

TERÖRLE MÜCADELE VE HUDUT GÜVENLİĞİ

TSK, son bir haftada 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı. Suriye harekât alanlarında gerçekleştirilen çalışmalarda ise imha edilen tünel uzunluğunun 777 kilometreye ulaştığı kaydedildi. Hudut güvenliği kapsamında ise son bir haftada yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 8’i terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 140 kişi yakalandı, 1.552 kişi ise engellendi. Yılbaşından bu yana yakalananların sayısı 2.232, engellenenlerin sayısı ise 24.169 oldu.

23 NİSAN ETKİNLİKLERİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetleri’ne ait 23 gemi, 23 farklı limanı ziyaret ederek halkın ziyaretine açılacak. Hava kuvvetlerinin gösteri timlerinden Türk Yıldızları Çanakkale’de, SOLOTÜRK ise Antalya’da gösteri uçuşları gerçekleştirecek.

ULUSLARARASI TEMASLAR VE GAZZE MESAJI

Bakanlık açıklamasında, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yapılan görüşmelere ve NATO zirvesi hazırlıklarına değinildi. Ayrıca, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının bölgesel güvenliği ciddi şekilde tehdit ettiği belirtilerek uluslararası topluma "dur" çağrısında bulunuldu.