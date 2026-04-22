Son Dakika | MSB askeri helikopterin neden düştüğünü açıkladı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan CH-47 Ağır Genel Maksat Helikopteri’nin 21 Nisan 2026’da gece eğitimi kapsamında yapılan uçuş sırasında düşmesi hakkında açıklama yaptı. MSB, helikopterin Ankara’nın Temelli ilçesinde sert iniş yapması nedeniyle kaza kırıma uğradığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, helikopterde görevli 5 personelin sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı belirtildi.

Açıklamaya göre olayın ardından arama ekipleri derhâl bölgeye sevk edildi. Bölgede gerekli inceleme çalışmalarına başlandı.

MSB, konuya ilişkin idari ve teknik süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinde bulunan CH-47 Ağır Genel Maksat Helikopteri, 21 Nisan 2026 tarihinde gece eğitimi kapsamında icra edilen uçuş sırasında Temelli/Ankara’da sert iniş gerçekleştirerek kırıma uğramıştı r. Helikopterde görevli 5 personelimizin sağlık durumu ile ilgili herhangi bir olumsuz durum yoktur. Olayın ardından arama ekipleri derhâl bölgeye sevk edilerek gerekli inceleme çalışmalarına başlanmıştır. Konuya ilişkin idari ve teknik süreçler titizlikle yürütülmektedir."

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Sayın Bakanımız Yaşar Güler ile gerçekleştirilen görüşmede, müttefiklik ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik önemli başlıklar ele alınmıştır. Bu çerçevede, ülkemizin 2027 yılı savunma harcamalarını NATO’nun Lahey hedeflerine yaklaştırmasından duyulan memnuniyet ifade edilmiş; NATO Çok Uluslu Kolordu çalışmaları ele alınmıştır. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından; Türk hava sahasının güvenliği ile Türkiye’nin hava savunma sistemlerinin NATO Entegre Hava ve Füze Savunması (IAMD) mimarisiyle başarılı entegrasyonu vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra, Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek “Savunma Sanayii Forumu”nun, müttefikler arasında savunma sanayii alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine sağlayacağı katkı teyit edilmiştir.