GDZ Elektrik duyurdu: İzmir'de bugün 8 saate kadar elektrik yok
22 NİSAN 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 Nisan 2026 Çarşamba günü İzmir’in 14 ilçesinde 22 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
22 NİSAN 2026 İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Balçova
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Korutürk Mahallesi - Baraj Yolu Sokak, Yaşam Sokak / Teleferik Mahallesi
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
22 NİSAN 2026 İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayraklı
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 saat
- Konum: Cengizhan Mahallesi - 1620/4. Sokak, 1620/15. Sokak, 1615/7. Sokak, 2181/11. Sokak, 1615/15. Sokak, 1615/16. Sokak, 2181/10. Sokak, 1620/5. Sokak, 1615/17. Sokak
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bayraklı
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 14:00 - Süre: 5 saat
- Konum: Adalet Mahallesi - Haydar Aliyev Cd., 1594/2. Sokak, 1594/22. Sokak, 1594/23. Sokak, 1594/25. Sokak, 1594/7. Sokak, 2131/19. Sokak, 2131/20. Sokak, 1594/1. Sokak, 1594/11. Sokak, 1594/12. Sokak, 1594/13. Sokak, 1594/14. Sokak, 1594/15. Sokak
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
22 NİSAN 2026 İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bergama
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 17:00 - Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Bahçelievler Mahallesi - Gazneliler Cd., 503. Sokak, Taylan Sokak, 502. Sokak, 50. Yıl Cd., Asklepion Cd., Atatürk Blv., Estergon Cd., Sipahiler Cd., Sümer Cd., Yaşar Doğu Cd., Şehit Serkan Eroğlu Cd. / Zafer Mahallesi - Dikili Sultan 1. Aralık Sokak, 617. Sokak, 601. Sokak, 605. Sokak, Ümit Sokak, 607. Sokak, 620. Sokak, 621. Sokak, 618. Sokak, 606. Sokak, 608. Sokak, 603. Sokak, 619. Sokak, 610. Sokak, 612. Sokak, 609. Sokak, Cami Ar. Sokak, 1. Atatürk Cd., 1. Sultan Sokak, 2. Sultan Sokak, 602. Sokak, Babürşah Cd., Cezaevi Ar., Dikili Sultan Cd., Ergenekon Sokak, Gümüşpala Cd., Hacı Ahmet Sokak, Halk Cd., Harzemşah Cd., Kazım Paşa Sokak, Koca Ahmet Sokak, Köprülüler Sokak, Melikşah Sokak, Selimiye Cd., Timur Sokak, Yeşil Sokak, Çeşme Sokak, İdris Ağa Sokak, Şehit Er Ali Balıkçı Cd., Şehitler Cd.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bergama
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 saat
- Konum: Aşağıkırıklar - Aşağıkırıklar Köyü İç Yolu
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bergama
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:05 - 17:00 - Süre: 7 saat 55 dakika
- Konum: Pınarköy
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
22 NİSAN 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bornova
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 saat
- Konum: Mevlana Mahallesi - 1776/9. Sokak, 1776/14. Sokak, 1707/11. Sokak
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bornova
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 saat
- Konum: Mevlana Mahallesi - 1710/5. Sokak, 1701/7. Sokak, 1700. Sokak, 1776/14. Sokak, 1776/11. Sokak, 1776/10. Sokak, 1776/6. Sokak, 1776/5. Sokak
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
22 NİSAN 2026 İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çeşme
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 16:30 - Süre: 7 saat
- Konum: Cumhuriyet Mahallesi - 4505. Sokak, 4505/1. Sokak, 4500. Sokak, 4501. Sokak, 4503. Sokak, 4535. Sokak, 4534. Sokak, 4531. Sokak, 4511. Sokak, 4510. Sokak, 4506. Sokak, 4504. Sokak
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
22 NİSAN 2026 İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Dikili
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 saat
- Konum: Demirtaş
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
22 NİSAN 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kiraz
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 saat
- Konum: Çayağzı - Tekke Küme Evleri, Gelinalan, Kızıltarla Küme Evleri, Kemercik, Yukarı Çayağzı Küme Evleri, Çalı Tarla Küme Evleri, Topak Tepe Küme Evleri, Sınırbaşı Küme Evleri, Çayağzı Merkez Sokak, Cenikli, Gelinalan Sokak / Karaburç - Bağarası Küme Evleri / Sarıkaya - Cenikli Küme Evleri / Altınoluk - Maviler Küme Evleri, Saraçlar Küme Evleri, Çavdarlar Küme Evleri, Bağırsakderesi Küme Evleri, Altınoluk Yolu, Altınoluk Köyü İç Yolu, Altınoluk Köyü Yolu
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
22 NİSAN 2026 İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Konak
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 14:00 - Süre: 5 saat
- Konum: Güney Mahallesi - Gürçeşme Cd.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
22 NİSAN 2026 İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Menemen
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 saat
- Konum: Ulus Mahallesi - 7550. Sokak, 7501. Sokak, 7501/1. Sokak, 7503. Sokak, 7503/1. Sokak, 7518. Sokak, 7526. Sokak, Çanakkale Asfaltı Cd., 7532/1. Sokak, 7532/3. Sokak, Koyundere Cami Cd., Nene Hatun Cd., 7532. Sokak, 7530/4. Sokak, 7530/3. Sokak, 753. Sokak
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
22 NİSAN 2026 İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Narlıdere
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Ilıca Mahallesi - Baraj Yolu Sokak, Zeytin Sokak, Yaşam Sokak
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
22 NİSAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ödemiş
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Gölcük - Tilkili Sokak, Mavigöl Cd., Kaymak Sokak, Demirel Sokak, Bozkurt Sokak, Yüksel Sokak, Baygın Sokak, Dağ Sokak, Aysun Sokak, Başakın Sokak, Öncü Sokak, Cesur Sokak, Islak Sokak, Selim Sokak, Çiçek Sokak, Yakamoz Sokak, Göl Sokak, Site 1. Sokak, Bayram Sokak, Ödemiş Gölcük Yolu Cd., Site 2. Sokak, Site 3. Sokak, Sazlı Sokak, Yaylalı Sokak, Yamanlar Sokak, İpek Sokak, Kurt Cd., Belediye Sokak, Duyal Cd., Akyüz Sokak, Büyükoluk Sokak, Dostlar Sokak, Ayar Sokak, İlkbahar Sokak, Örselli Sokak, Karakaya Sokak, Şükrü Saracoğlu Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Bengisu Cd., Şimşek Sokak, Bengisu 1. Çk. Sokak, Çavdar Sokak, Karakaş Sokak, Yücel Sokak, Eren Dede Sokak, Müezzin Muharrem Sokak, Gönül Sokak, Kuzey Sokak, Sönmez Sokak, Sevinç Sokak, Cevizli Sokak, Kestane Sokak, Geyik Sokak, Kızılcık Sokak, Hacı Köse Sokak, Özkan Sokak, Turan Sokak, Sabahattin Şenocak Cd., Müezzinler Sokak, İsmet İnönü Cd., Mehmet Selim Kiraz Sokak / Tekke - Çifte Cevizler Sokak, Çepni Kırı Küme Evleri
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:15 - 15:15 - Süre: 6 saat
- Konum: Cevizalan
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Kuvvetli - 527. Sokak, 482. Sokak, Ödemiş Cd., 2. Kır Sokak, Günlüce Köy Yolu Mevkii Küme Evleri, 520. Sokak, 503. Sokak, 1. Kır Sokak, Kır Sokak / İnönü - 750. Sokak, 767. Sokak / Günlüce
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:15 - 16:15 - Süre: 6 saat
- Konum: Mescitli - Mescitli Köyü İç Yolu, Mescitli Küme Evleri
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
22 NİSAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Seferihisar
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 saat
- Konum: Atatürk Mahallesi - 5613. Sokak, 5583. Sokak, 5515. Sokak, 5502. Sokak, 5503. Sokak, 5504. Sokak, 5505. Sokak, 5508. Sokak, 5510. Sokak, 5512. Sokak, 5536. Sokak, 5570. Sokak, 5587. Sokak, 5591. Sokak, 5509. Sokak, 5630. Sokak, 5635. Sokak, 5501. Sokak / Cumhuriyet Mahallesi - Kuşadası Seferihisar Yolu Cd., 5183. Sokak, 5189. Sokak, 5193. Sokak, 5369. Sokak, 5388. Sokak, 5393. Sokak, Karakoç Cd.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Seferihisar
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 saat
- Konum: Cumhuriyet Mahallesi - 5380. Sokak, 5228/3. Sokak, 5287. Sokak, Kuşadası Seferihisar Yolu Cd., Karakoç Cd., 5393. Sokak, 5389. Sokak, 5388. Sokak, 5384. Sokak, 5382. Sokak, 5381. Sokak, 5391. Sokak, 5385. Sokak, 5377. Sokak, 5299. Sokak, 5220. Sokak, 5246. Sokak, 5249. Sokak, 5254. Sokak, 5256. Sokak, 5258. Sokak, 5260. Sokak, 5266. Sokak, 5268. Sokak, 5270. Sokak, 5272. Sokak, 5293. Sokak, 5295. Sokak, 5297. Sokak, 5364. Sokak, 5365. Sokak, 5366. Sokak, 5368. Sokak, 5369. Sokak, 5370. Sokak, 5371. Sokak, 5373. Sokak, 5375. Sokak, 5376. Sokak, 5378. Sokak
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
22 NİSAN 2026 İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tire
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Eskioba / Alacalı - Alacalı Atatürk Sokak / Mahmutlar - Tokatbaşı Yolu Küme Evleri / Yenioba - Yenioba Alacalı Yolu Küme Evleri
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
22 NİSAN 2026 İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Urla
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:30 - 16:30 - Süre: 6 saat
- Konum: Zeytineli - Şahin Bayhan Sokak, Cumhuriyet Cd., Yukarı Mahalle Küme Evleri, Kabasakal Küme Evleri
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
22 NİSAN 2026 İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Aliağa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Bayındır ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Beydağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Buca ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Çiğli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Foça ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Gaziemir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Güzelbahçe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Karabağlar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Karaburun ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Karşıyaka ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Kemalpaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Kınık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Menderes ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Selçuk ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Torbalı ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.