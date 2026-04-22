GDZ Elektrik duyurdu: İzmir'de bugün 8 saate kadar elektrik yok

İzmir'de bugün 14 ilçede 22 ayrı noktada şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. En uzun kesintiler 8 saat süreyle Balçova, Kiraz, Narlıdere ve Ödemiş'te gerçekleşecek. Bergama'nın Bahçelievler ve Zafer mahallelerinde 7,5 saatlik, Çeşme'de 7 saatlik kesinti öngörülüyor.