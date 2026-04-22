BUSKİ: Üreticinin yüzü gülüyor, Bursa barajları altın dönemini yaşıyor

Yayınlanma:
Bursa'da geçen yıl yaşanan kuraklık kabusu yerini tarihi doluluk oranlarına bıraktı. Uludağ'ın kar sularıyla beslenen baraj neredeyse tam kapasiteye yaklaşırken tarım üreticileri ve kent halkı rahat bir nefes aldı.

Bursa'da kış boyunca yağan karlar ve son günlerde etkili olan sağanak yağmurlar geçen yıl dip seviyelere inen barajları yüzde 90 seviyesinin üzerine taşıdı. Kısıtlı sulama senaryolarının konuşulduğu kent bu yıl su krizinden tamamen uzak bir görüntü çiziyor.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından paylaşılan veriler kentin su rezervlerinde mucizevi bir iyileşme yaşandığını tescilledi.

BURSA BARAJLARI GEÇEN YIL TARİHİN EN DÜŞÜK SEVİYELERİNDEN BİRİNİ GÖRMÜŞTÜ

Kentin su kaynakları 2025 yılı boyunca tarihin en kritik dönemlerinden birini geçirdi. Geçen yıl ekim ayında doluluk oranı yüzde 1 seviyesinin altına düşen iki barajda şebekeye su aktarımı durma noktasına gelirken kent genelinde 12 saatlik planlı su kesintileri uygulanmak zorunda kalınmıştı.

Tarım cephesinde ise tablo daha kaygı verici bir hal almış ve üreticiler kısıtlı sulama senaryolarıyla yüzleşmek durumunda kalmıştı. 9 Şubat 2026 tarihine kadar bu kritik eşik bir türlü aşılamamıştı.

BURSA BARAJ DOLULUK ORANINDA SON DURUM

Bursa'nın su kaynaklarında 7 Nisan tarihinde yüzde 96,41 olarak kaydedilen doluluk oranı aradan geçen 15 günün sonunda yüzde 97,06 seviyesine yükselerek zirve yürüyüşünü sürdürdü. İki haftalık süreçte yaşanan bu istikrarlı artış kentin ana rezervlerinin neredeyse tam kapasiteye ulaştığını ve su krizinin tamamen gündemden düştüğünü tescilledi.

Uludağ'dan gelen kar sularıyla beslenen baraj havzaları 22 Nisan itibarıyla son yılların en yüksek doluluk seviyesine ulaşarak Bursa halkı ve tarım üreticileri için stratejik bir güvence sağladı.

TARIM ÜRETİCİLERİ VE ÇİFTÇİLER RAHAT BİR NEFES ALDI

Geçen yıl kısıtlı sulama ihtimaliyle büyük bir baskı altında çalışan çiftçiler ve tarım üreticileri bu yılki doluluk rakamlarını büyük bir umutla karşıladı. Türkiye'nin en önemli tarım havzalarından birine ev sahipliği yapan Bursa için su rezervlerinin bu denli yüksek seyretmesi yalnızca kent halkı için değil bölge ekonomisi açısından da kritik bir güvence anlamı taşıyor. Uzmanlar mevcut doluluğun tarımsal üretimde verimliliği artıracağını belirtiyor.

BURSA SU GÜVENLİĞİ AÇISINDAN TÜRKİYE'NİN EN KRİTİK NOKTALARINDAN BİRİ

Bursa büyüklüğü ve tarımsal potansiyeliyle Türkiye'nin su güvenliği açısından öncelikli takip edilmesi gereken şehirlerin başında geliyor. Geçen yıl yaşanan krizin yarattığı toplumsal ve ekonomik baskı su yönetimindeki kırılganlıkları bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu yıl doğanın sunduğu rahatlama uzun vadeli stratejik çözümlerin hayata geçirilmesi için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Yetkililer doluluk oranlarına rağmen suyun her damlasının tasarruflu kullanılmasının önemini vurguluyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranı, bir şehrin su ihtiyacını ne kadar güvenli şekilde karşılayabildiğini gösterir. Yüksek oranlar su sıkıntısı riskini azaltırken, düşük oranlar kuraklık, su kesintisi ve kısıtlı kullanım gibi sorunlara işaret eder. Tarım, sanayi ve günlük yaşam için hayati olan suyun planlı kullanılmasını sağlar.

BİR BARAJIN DOLULUK ORANI NE ANLAMA GELİR?

Baraj doluluk oranı, barajda bulunan suyun toplam kapasiteye göre ne kadar dolu olduğunu yüzde olarak ifade eder. Örneğin yüzde 70 doluluk, barajın kapasitesinin yüzde 70’inin suyla dolu olduğu anlamına gelir. Bu oran; yağışlar, kuraklık ve tüketim miktarına göre sürekli değişir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

