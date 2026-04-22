BUSKİ duyurdu: Kesinti tam 10 saat sürecek

Bursa'da bugün Mustafakemalpaşa ve Yıldırım ilçelerinde 5 ayrı noktada su kesintisi yaşanacak. Mustafakemalpaşa'da BUSKİ kanalizasyon çalışmaları kapsamında 11 mahalle, 18-22 Nisan tarihleri arasında her gün 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman susuz kalıyor. Yıldırım'ın Anadolu Mahallesi'nde 10 saatlik kesinti yapılırken, Beyazıt ve Ertuğrulgazi mahallelerinde kesinti daha kısa sürecek.

22 NİSAN 2026 BURSA SU KESİNTİLERİ

22 Nisan 2026 Çarşamba günü Bursa’nın 2 ilçesinde 5 farklı su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da su kesintisi yaşayacak ilçeler…

22 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 18.04.2026 - 22.04.2026
  • Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 saat (zaman zaman)
  • Konum: Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan, Hamidiye mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklar
  • Sebep: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı çalışmaları kapsamında içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 18.04.2026 - 22.04.2026
  • Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 saat (zaman zaman)
  • Konum: Züberbey, Lalaşahin, Yenidere, Orta mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklar
  • Sebep: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı çalışmaları kapsamında içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar

22 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM SU KESİNTİSİ

Yıldırım

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:00 - 19:00 - Süre: 10 saat
  • Konum: Anadolu Mahallesi; Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Karınca Sokak, 3. Başaran Sokak, 9. Çelik Sokak, Ankara Yolu Caddesi, Seçkinler Sokak, Tutar Sokak, 11. Bülbül Sokak arası ve civarı
  • Sebep: BUSKİ İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı çalışmaları

Yıldırım

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 saat
  • Konum: Beyazıt Mahallesi - 1. Havuzlu Sokak ve civarı
  • Sebep: Arıza çalışması

Yıldırım

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:30 - 12:00 - Süre: 2 saat 30 dakika
  • Konum: Ertuğrulgazi Mahallesi - Şen Sokak ve civarı
  • Sebep: Arıza çalışması

22 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN SU KESİNTİSİ

22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

22 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK SU KESİNTİSİ

22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

22 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU SU KESİNTİSİ

22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

22 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK SU KESİNTİSİ

22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

22 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL SU KESİNTİSİ

22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

22 NİSAN 2026 BURSA İZNİK SU KESİNTİSİ

22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

22 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY SU KESİNTİSİ

22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

22 NİSAN 2026 BURSA KELES SU KESİNTİSİ

22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

22 NİSAN 2026 BURSA KESTEL SU KESİNTİSİ

22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

22 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA SU KESİNTİSİ

22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Mudanya ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

22 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER SU KESİNTİSİ

22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Nilüfer ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

22 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ SU KESİNTİSİ

22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

22 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ SU KESİNTİSİ

22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

22 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

22 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR SU KESİNTİSİ

22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

