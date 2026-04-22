BUSKİ duyurdu: Kesinti tam 10 saat sürecek
22 NİSAN 2026 BURSA SU KESİNTİLERİ
22 Nisan 2026 Çarşamba günü Bursa’nın 2 ilçesinde 5 farklı su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da su kesintisi yaşayacak ilçeler…
22 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 18.04.2026 - 22.04.2026
- Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 saat (zaman zaman)
- Konum: Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan, Hamidiye mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklar
- Sebep: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı çalışmaları kapsamında içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 18.04.2026 - 22.04.2026
- Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 saat (zaman zaman)
- Konum: Züberbey, Lalaşahin, Yenidere, Orta mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklar
- Sebep: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı çalışmaları kapsamında içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar
22 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM SU KESİNTİSİ
Yıldırım
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 19:00 - Süre: 10 saat
- Konum: Anadolu Mahallesi; Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Karınca Sokak, 3. Başaran Sokak, 9. Çelik Sokak, Ankara Yolu Caddesi, Seçkinler Sokak, Tutar Sokak, 11. Bülbül Sokak arası ve civarı
- Sebep: BUSKİ İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı çalışmaları
Yıldırım
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Beyazıt Mahallesi - 1. Havuzlu Sokak ve civarı
- Sebep: Arıza çalışması
Yıldırım
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 12:00 - Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Ertuğrulgazi Mahallesi - Şen Sokak ve civarı
- Sebep: Arıza çalışması
22 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
22 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
22 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
22 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
22 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
22 NİSAN 2026 BURSA İZNİK SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
22 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
22 NİSAN 2026 BURSA KELES SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
22 NİSAN 2026 BURSA KESTEL SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
22 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Mudanya ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
22 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Nilüfer ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
22 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
22 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
22 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
22 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR SU KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.