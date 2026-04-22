BUSKİ duyurdu: Kesinti tam 10 saat sürecek

Bursa'da bugün Mustafakemalpaşa ve Yıldırım ilçelerinde 5 ayrı noktada su kesintisi yaşanacak. Mustafakemalpaşa'da BUSKİ kanalizasyon çalışmaları kapsamında 11 mahalle, 18-22 Nisan tarihleri arasında her gün 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman susuz kalıyor. Yıldırım'ın Anadolu Mahallesi'nde 10 saatlik kesinti yapılırken, Beyazıt ve Ertuğrulgazi mahallelerinde kesinti daha kısa sürecek.