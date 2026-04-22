UEDAŞ duyurdu: 5 ilçe saatlerce elektriksiz kalacak

Bursa'da bugün 5 ilçede 12 ayrı noktada elektrik kesintisi yaşanacak. En uzun kesintiler 7 saat süreyle Mustafakemalpaşa'nın Tepecik ve Yamanlı mahallelerinde gerçekleşecek. Nilüfer'de 6 farklı kesinti planlanırken, Alaaddinbey ve Üçevler mahallelerinde gece 01.00-02.00 saatleri arasında 1 saatlik fiziki irtibat çalışması yapılacak.

22 NİSAN 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

22 Nisan 2026 Çarşamba günü Bursa’nın 5 ilçesinde 12 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

BUSKİ duyurdu: Kesinti tam 10 saat sürecekBUSKİ duyurdu: Kesinti tam 10 saat sürecek

22 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Karacabey

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 saat
  • Konum: Esentepe Mahallesi - 225. Sokak, 226. Sokak
  • Sebep: Ağaç kesim çalışması

Karacabey

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:00 - 14:00 - Süre: 5 saat
  • Konum: Esentepe Mahallesi - 194. Sokak
  • Sebep: Ağaç kesim çalışması

22 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 10:30 - 17:30 - Süre: 7 saat
  • Konum: Tepecik Mahallesi - Dereyolu, Tepecik Çeltikçi, Şehit Ali Üzel, Tepecik Değirmen, Tepecik Meriç, Belediye, Tepecik Mustafakemalpaşa, Tepecik Özgür, Eyüp Çavuş, Tepecik Panayır, Eminağa, Yamanlı Çevre Yolu, Ölmez, Azar sokakları
  • Sebep: OG tesis çalışması

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 10:30 - 17:30 - Süre: 7 saat
  • Konum: Yamanlı Mahallesi
  • Sebep: OG tesis çalışması

22 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Nilüfer

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 01:00 - 02:00 - Süre: 1 saat
  • Konum: Alaaddinbey Mahallesi - 631. Sokak, 640. Sokak, Taşlıpare, 632. Sokak, 615. Sokak, 630. Sokak, 620. Sokak, 648. Sokak, 70. Sokak, 635. Sokak, Ayfatma, 618. Sokak, 622. Sokak, Çiftlik(380), 614. Sokak, 626. Sokak, 616. Sokak, 627. Sokak, 633. Sokak, 641. Sokak, 613. Sokak, 186. İsimsiz, 638. Sokak, 634. Sokak, 646. Sokak, 647. Sokak, 619. Sokak, 628. Sokak, Acem(380), 639. Sokak, 70. Sokak, Pazar(380), 624. Sokak, 637. Sokak, 629. Sokak, 636. Sokak
  • Sebep: OG fiziki irtibat çalışması

Nilüfer

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 01:00 - 02:00 - Süre: 1 saat
  • Konum: Üçevler Mahallesi - 67.(220), Ulupınar, 78.(220), Yaylalı, 76.(220), Acem(380), 69.(220), Cansel, Ünalp, Güvenay, 81.(220), 77.(220), 75.(220), 84.(220), 79.(220), 68.(220), 80.(220), Şahin, 82.(220), 56.(220), Erenler
  • Sebep: OG fiziki irtibat çalışması

Nilüfer

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 13:00 - 15:00 - Süre: 2 saat
  • Konum: Üçevler Mahallesi - Tanay, 12.(220), 4.(220), 3.(220), İzmir Yolu
  • Sebep: Trafo bakım çalışması

Nilüfer

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 saat
  • Konum: Özlüce Mahallesi - Erdinç, Erdemli, Ölçü, Sezen, Özenç, Güner, Sırma, Özden(340), Özgen, Mehtaplı, Bozyazı, Itır(340), Özlem(340), Çiçek, Cami(340)
  • Sebep: Trafo bakım çalışması

Nilüfer

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 13:00 - 17:00 - Süre: 4 saat
  • Konum: Kayapa Mahallesi - 144.(530), Necip Fazıl, 146.(530), 145.(530)
  • Sebep: Trafo bakım çalışması

Nilüfer

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
  • Konum: Ürünlü Mahallesi - Ürünlü, Ümran, Ütücü sokakları
  • Sebep: AG tesis çalışması

22 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Orhangazi

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 17:30 - 19:30 - Süre: 2 saat
  • Konum: Örnekköy Mahallesi
  • Sebep: Abone bağlama çalışması

22 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Osmangazi

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 10:30 - 14:00 - Süre: 3 saat 30 dakika
  • Konum: Geçit Mahallesi - 7. Güzel, Sanayi sokakları
  • Sebep: OG tesis çalışması

22 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

22 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

22 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

22 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

22 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

22 NİSAN 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İznik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

22 NİSAN 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ

22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

22 NİSAN 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

22 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Mudanya ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

22 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

22 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

22 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yıldırım ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Türkiye
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
AKP'liler söyleyemiyor ama ihraç edilen isim tek tek anlattı: Düzelmezsek sonumuz Çiller gibi olur
AKP'liler söyleyemiyor ama ihraç edilen isim tek tek anlattı: Düzelmezsek sonumuz Çiller gibi olur
Bakanlıktan Fındıklı Belediyesi'ne 'çöp dökme' cezası
Bakanlıktan Fındıklı Belediyesi'ne 'çöp dökme' cezası