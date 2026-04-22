UEDAŞ duyurdu: 5 ilçe saatlerce elektriksiz kalacak
22 NİSAN 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 Nisan 2026 Çarşamba günü Bursa’nın 5 ilçesinde 12 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
BUSKİ duyurdu: Kesinti tam 10 saat sürecek
22 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karacabey
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 saat
- Konum: Esentepe Mahallesi - 225. Sokak, 226. Sokak
- Sebep: Ağaç kesim çalışması
Karacabey
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 14:00 - Süre: 5 saat
- Konum: Esentepe Mahallesi - 194. Sokak
- Sebep: Ağaç kesim çalışması
22 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:30 - 17:30 - Süre: 7 saat
- Konum: Tepecik Mahallesi - Dereyolu, Tepecik Çeltikçi, Şehit Ali Üzel, Tepecik Değirmen, Tepecik Meriç, Belediye, Tepecik Mustafakemalpaşa, Tepecik Özgür, Eyüp Çavuş, Tepecik Panayır, Eminağa, Yamanlı Çevre Yolu, Ölmez, Azar sokakları
- Sebep: OG tesis çalışması
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:30 - 17:30 - Süre: 7 saat
- Konum: Yamanlı Mahallesi
- Sebep: OG tesis çalışması
22 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nilüfer
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 01:00 - 02:00 - Süre: 1 saat
- Konum: Alaaddinbey Mahallesi - 631. Sokak, 640. Sokak, Taşlıpare, 632. Sokak, 615. Sokak, 630. Sokak, 620. Sokak, 648. Sokak, 70. Sokak, 635. Sokak, Ayfatma, 618. Sokak, 622. Sokak, Çiftlik(380), 614. Sokak, 626. Sokak, 616. Sokak, 627. Sokak, 633. Sokak, 641. Sokak, 613. Sokak, 186. İsimsiz, 638. Sokak, 634. Sokak, 646. Sokak, 647. Sokak, 619. Sokak, 628. Sokak, Acem(380), 639. Sokak, 70. Sokak, Pazar(380), 624. Sokak, 637. Sokak, 629. Sokak, 636. Sokak
- Sebep: OG fiziki irtibat çalışması
Nilüfer
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 01:00 - 02:00 - Süre: 1 saat
- Konum: Üçevler Mahallesi - 67.(220), Ulupınar, 78.(220), Yaylalı, 76.(220), Acem(380), 69.(220), Cansel, Ünalp, Güvenay, 81.(220), 77.(220), 75.(220), 84.(220), 79.(220), 68.(220), 80.(220), Şahin, 82.(220), 56.(220), Erenler
- Sebep: OG fiziki irtibat çalışması
Nilüfer
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 13:00 - 15:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Üçevler Mahallesi - Tanay, 12.(220), 4.(220), 3.(220), İzmir Yolu
- Sebep: Trafo bakım çalışması
Nilüfer
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 saat
- Konum: Özlüce Mahallesi - Erdinç, Erdemli, Ölçü, Sezen, Özenç, Güner, Sırma, Özden(340), Özgen, Mehtaplı, Bozyazı, Itır(340), Özlem(340), Çiçek, Cami(340)
- Sebep: Trafo bakım çalışması
Nilüfer
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 13:00 - 17:00 - Süre: 4 saat
- Konum: Kayapa Mahallesi - 144.(530), Necip Fazıl, 146.(530), 145.(530)
- Sebep: Trafo bakım çalışması
Nilüfer
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
- Konum: Ürünlü Mahallesi - Ürünlü, Ümran, Ütücü sokakları
- Sebep: AG tesis çalışması
22 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Orhangazi
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 17:30 - 19:30 - Süre: 2 saat
- Konum: Örnekköy Mahallesi
- Sebep: Abone bağlama çalışması
22 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Osmangazi
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:30 - 14:00 - Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Geçit Mahallesi - 7. Güzel, Sanayi sokakları
- Sebep: OG tesis çalışması
22 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İznik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Mudanya ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
22 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yıldırım ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.