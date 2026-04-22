UEDAŞ duyurdu: 5 ilçe saatlerce elektriksiz kalacak

Bursa'da bugün 5 ilçede 12 ayrı noktada elektrik kesintisi yaşanacak. En uzun kesintiler 7 saat süreyle Mustafakemalpaşa'nın Tepecik ve Yamanlı mahallelerinde gerçekleşecek. Nilüfer'de 6 farklı kesinti planlanırken, Alaaddinbey ve Üçevler mahallelerinde gece 01.00-02.00 saatleri arasında 1 saatlik fiziki irtibat çalışması yapılacak.