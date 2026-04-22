AKP'liler söyleyemiyor ama ihraç edilen isim tek tek anlattı: Düzelmezsek sonumuz Çiller gibi olur

Son zamanlarda siyasi iklim gitgide ağırlaşırken CHP’li belediyelere yönelik operasyonların artarak devam etmesi ve CHP'ye mutlak butlan tehdidi kamuoyunda büyük tartışmalara yol açıyor. AKP’den ihraç edilen eski MKYK üyesi Mücahit Birinci, giderek ağırlaşan siyasi iklim nedeniyle AKP’ye dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Yaşanabilecek senaryoları değerlendiren Birinci, “Açık söylemek gerekirse (kişisel görüşümdür beni bağlar): Mansur Yavaş aday olursa çok ciddi zorlar. Ali Babacan çatı aday olursa çok ciddi zorlar.” ifadelerini kullandı.

“BUTLAN GELİRSE MUHALEFET YÜZDE 50-55 BANDINA ÇIKAR”

“Mansur Yavaş gözaltına alınırsa, oy oranı Ekrem İmamoğlu lehine %5+ artar; CHP %40’ın çok rahat üstüne çıkar (tek başına).” diyen Birinci, CHP’ye butlan gelmesi durumunda da muhalefetin kazanacağını ifade ederek ”Butlan gelirse, CHP’de ne olursa olsun, seçim 2028’de alınsa bile, muhalefet %50–55 bandına çıkar” dedi.

Birinci, sözlerinin devamında “Finalde, zaman gençten yana olduğu için iktidar en az 20 yıl sağdan merkez sağa ve sola kayar. Bu kayış %60 ile başlar, 4. seçimde yine %30–35’lere çekilir. Yani aşağı yukarı 20 sene sonra…” ifadelerini kullandı.

“İNSAN GÖREMEYEBİLİR, ANLAYAMAYABİLİR”

“Peki bunu görmemek mümkün mü? Ya da “Bunu sen tahmin ediyorsun, onlar görmüyor mu?” demek doğru mu? İşte bu varsayım, tarihte büyük devletlerin ve iktidarların yıkımına sebep olmuştur. İnsan göremeyebilir, anlayamayabilir, görülüp söylenmeyebilir.” ifadelerini kullanan Birinci, “Hepimiz insanız; yalnız Allah hatalardan münezzehtir. Bazen birilerinin işi bitti denirken, aslında o bitti denen kişinin, başkaları tarafından hikâyesi yazılıyor olabilir. Kim bilir?” sözlerini sarf etti.

“TANSU ÇİLLER VE KADROLARI GİBİ OLURUZ”

Açıklamasının devamında, AKP’ye uyarılarda bulunan Mücahit Birinci, AKP’nin yapması gerekenleri şu şekilde anlattı:

“-Çok acil şekilde demokratik ve özgürlükçü kodlarımıza geri dönmemiz,

- Tansiyonu düşürmemiz,

- Ekonomiye dört elle sarılmamız,

- Adalet ve tarım konusunda acil ve kesin çözümler bulmamız şarttır, kaçınılmazdır. “

Birinci, sözlerini “Aksi halde, 2002’de iktidara, devlete ve makamlara elveda diyen Bülent Ecevit, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve kadroları gibi oluruz. Benden söylemesi…” ifadeleriyle noktaladı.