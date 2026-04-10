Dolandırıcıların yeni tuzağı ortaya çıktı! Bu ilanla vatandaşları ağlarına düşürüyorlar

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sanal medyada düşük faizli kredi ilanı vererek bir kişiyi 409 bin TL dolandıran 3 şüpheli tutuklandı.

İlçede yaşayan bir kişi sanal medya üzerinden düşük faizli kredi ilanı nedeniyle 409 bin TL dolandırıldığını fark ederek şikayetçi oldu. Yapılan çalışmaların ardından Gaziantep, Kocaeli ve Diyarbakır'da bulunan 3 şüpheli için eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 4 cep telefonu, 2 hafıza kartı, 7 sim kart, 2 bilgisayar, 2 tablet, 12 USB bellek, 7 banka kartı ele geçirildi.

Şeytani dolandırıcılık sarmalı! Yardım istedi, yeniden soyuldu!Şeytani dolandırıcılık sarmalı! Yardım istedi, yeniden soyuldu!

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde 30 milyon TL para hacmi tespit etti. Suç unsuru materyaller ile banka hesaplarına el koyan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Türkiye
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı