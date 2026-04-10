Dolandırıcıların yeni tuzağı ortaya çıktı! Bu ilanla vatandaşları ağlarına düşürüyorlar

İlçede yaşayan bir kişi sanal medya üzerinden düşük faizli kredi ilanı nedeniyle 409 bin TL dolandırıldığını fark ederek şikayetçi oldu. Yapılan çalışmaların ardından Gaziantep, Kocaeli ve Diyarbakır'da bulunan 3 şüpheli için eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 4 cep telefonu, 2 hafıza kartı, 7 sim kart, 2 bilgisayar, 2 tablet, 12 USB bellek, 7 banka kartı ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde 30 milyon TL para hacmi tespit etti. Suç unsuru materyaller ile banka hesaplarına el koyan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)