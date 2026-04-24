Tüm müdehalelere rağmen dolar 45 TL!

MB'nin tüm müdehalelerine rağmen dolar kuru, 45 TL sınırını geçti. Savaşın başında 43,8390 TL olan dolar kuru, bu sabah 45,0171 TL'den işlem görmeye başladı.

24 NİSAN 2026 DÖVİZ FİYATLARI HIZLI ÖZET

  • Dolar (satış): 45,0171 TL
  • Euro (satış): 52,6438 TL
  • Sterlin (satış): 60,6769 TL

24 NİSAN 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

DövizAlış (TL)Satış (TL)Günlük değişimSaat
Dolar
(USD)		44,988145,0171%0,207:31
Euro
(EUR)		52,547952,6438-%0,037:31
Sterlin
(GBP)		60,544560,6769-%0,037:31

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI

Kalem23 Nisan 202624 Nisan 2026Fark
Dolar (USD) (satış)44,9190 TL45,0171 TL+0,0981 TL
Euro (EUR) (satış)52,6995 TL52,6438 TL-0,0557 TL
Sterlin (GBP) (satış)60,8249 TL60,6769 TL-0,1480 TL

24 NİSAN 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar (USD) alış: 44,9881 TL

Dolar (USD) satış: 45,0171 TL

24 NİSAN 2026 EURO NE KADAR?

Euro (EUR) alış: 52,5479 TL

Euro (EUR) satış: 52,6438 TL

24 NİSAN 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin (GBP) alış: 60,5445 TL

Sterlin (GBP) satış: 60,6769 TL

24 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.763,00 TL

Gram altın satış: 6.763,82 TL

24 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 108,21 TL

Gram gümüş satış: 108,31 TL

24 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62.76 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 69.35 TL/LT

LPG (otogaz): 34.99 TL/LT

