Hürmüz krizi gümüşe de sıçradı: Düşüş durmuyor
Hürmüz Boğazı'nda gerilimin tırmanması sonrasında gümüş fiyatlarında da düşüş başladı. Ateşkesin son günlerinde ons gümüş fiyatlarının önce 75, sonra 80 dolar eşiklerini aştığını görmüştük. Trump'ın Hürmüz'de sıcak çatışmayı onaylamasından sonra gümüş fiyatları 75 dolar eşiğinin de altına geriledi. Bu sabah gram gümüş 108,31 TL'den, ons gümüş ise 74,84 dolardan işlem görüyor.
24 NİSAN 2026 GÜMÜŞ FİYATLARI HIZLI ÖZET
- Gram gümüş (satış): 108,31 TL
- Ons gümüş (satış): 74,84 $
24 NİSAN 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI
|Gümüş türü
|Alış (TL / $)
|Satış (TL / $)
|Günlük değişim
|Saat
|Gram
gümüş
|108,21 TL
|108,31 TL
|-0,64%
|7:05
|Ons
gümüş
|74,77 $
|74,84 $
|-0,78%
|7:20
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI
|Kalem
|23 Nisan 2026
|24 Nisan 2026
|Fark
|Gram gümüş (satış)
|110,05 TL
|108,31 TL
|-1,74 TL
|Ons gümüş (satış)
|76,16 $
|74,84 $
|-1,32 $
24 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.763,00 TL
Gram altın satış: 6.763,82 TL
'Vur' emri sonrası altın fiyatları dibe vurdu
24 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,9906 TL
Dolar satış: 45,0147 TL
Euro alış: 52,5529 TL
Euro satış: 52,6380 TL
Sterlin alış: 60,5505 TL
Sterlin satış: 60,6770 TL
Tüm müdehalelere rağmen dolar 45 TL!
24 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62.76 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 69.35 TL/LT
LPG (otogaz): 34.99 TL/LT
