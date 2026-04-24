Hürmüz krizi gümüşe de sıçradı: Düşüş durmuyor

Hürmüz Boğazı'nda gerilimin tırmanması sonrasında gümüş fiyatlarında da düşüş başladı. Ateşkesin son günlerinde ons gümüş fiyatlarının önce 75, sonra 80 dolar eşiklerini aştığını görmüştük. Trump'ın Hürmüz'de sıcak çatışmayı onaylamasından sonra gümüş fiyatları 75 dolar eşiğinin de altına geriledi. Bu sabah gram gümüş 108,31 TL'den, ons gümüş ise 74,84 dolardan işlem görüyor.