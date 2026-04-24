AKP teşkilatında 'FETÖ ağzı' krizi! Tepkiler geri adım attırdı

Mersin Erdemli’de AKP İlçe Başkanlığı’nın etkinlik davetiyesinde, geçmişte FETÖ tarafından istismar edildiği için yasaklanan 'Kutlu Doğum Haftası' ifadesinin kullanılması tartışma yarattı. Tepkiler sonrası kullanılan ifade değiştirilirken, olay savcılığa taşındı.

Mersin’in Erdemli ilçesinde AKP İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği etkinliğe ait davetiye, kamuoyunda tartışma yarattı. Davetiyede, geçmişte 'FETÖ ile ilişkilendirilerek' kullanımdan kaldırılan 'Kutlu Doğum Haftası' ifadesinin yer alması sosyal medyada tepki çekti.

Oda TV’nin haberine göre, söz konusu ifade özellikle bu etkinliklerin geçmişte FETÖ elebaşının doğum günüyle ilişkilendirildiği gerekçesiyle kaldırılmış olması nedeniyle eleştirilerin odağı oldu.

TEPKİLERİN ARDINDAN GERİ ADIM ATILDI

Söz konusu davetiyenin sosyal medyada birçok kişi tarafından gelen tepkiler üzerine AKP Erdemli İlçe Başkanlığı paylaşımı değiştirdi. Paylaşılan görsel güncellenerek 'Kutlu Doğum Haftası' ifadesi 'Mevlid-i Nebi Haftası' şeklinde değiştirildi.

KONU YARGIYA TAŞINDI

Davetiye krizi yargıya taşındı. Bir vatandaş, söz konusu ifadenin kullanılmasının 'devletin terörle mücadele hassasiyetlerine aykırı olduğu' gerekçesiyle Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, "Buradan yola çıkarak ekte sunduğum Facebook paylaşımlarından da anlaşılacağı üzere şüpheli 24 Nisan günü yapılacağı ilan edilen bir programı kutlu doğum haftası programı ilanı olarak paylaşmıştır. Kutlu doğum haftası ilanı vererek insanların bilinç altına FETÖ terör örgütünü işlemektedir. Çünkü KUTLU DOĞUM HAFTASI programı FETÖ terör örgütü elebaşının doğum haftasını kutlamak maksadı ile ortaya atılan bir isimdir. Halen daha uyuyan hücreler olarak yer alan FETÖ Terör örgütü propagandası yaparak halka bu ismi aşılamaya devam etmektedir. Bu paylaşım alenen bir terör örgütü propagandasıdır. Suç işlendiği sabittir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

