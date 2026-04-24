İstanbul'da sahte altın operasyonu: 8 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye genelinde sahte altın üreterek kuyumcuları ve döviz bürolarını dolandıran bir suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

SUÇ ÖRGÜTÜNE DARBE

Soruşturma, örgüt lideri olduğu belirlenen Yüksel Atabay ve bir diğer şüphelinin 27 Ocak'ta yapılan çalışmalarla tutuklanmasının ardından derinleştirildi. Yapılan takipler sonucunda, örgütle fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri tespit edilen 9 kişiye yönelik yeni bir operasyon başlatıldı.

5 İLÇEDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Toplamda 6 farklı dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için bugün harekete geçildi. Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda suç örgütünün haksız kazanç sağladığına dair delillere ulaşıldı. Ele geçirilen materyaller arasında 1.200 euro nakit para ile 350 bin TL ve 3 milyon 500 bin TL tutarında iki ayrı çek bulundu. Ayrıca operasyonda 1 adet silah, 1 adet şarjör ve 5 adet 7.65 mm fişek de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili emniyetteki işlemler ve soruşturma devam ediyor. (DHA)