Kayseri’nin Develi ilçesinde bulunan ve uzun süredir kuraklık kurbanı olan doğa harikası 10 yıl aradan sonra tekrar akmaya başladı. Çomaklı Mahallesi sınırları içerisindeki Kanlıcaöz Yaylası mevkisinde yer alan şelale son yıllardaki etkili kar ve yağmur yağışlarıyla eski coşkusuna kavuştu.

YARIM ASIRLIK SESSİZLİK DOĞANIN UYANIŞIYLA SONA ERDİ

Yaklaşık 50 yıl önce gürül gürül akan ancak zamanla su seviyesi azalan bölge son 10 senedir tamamen kurumuş durumdaydı. Bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlar sayesinde suyun tekrar yüzeye çıkması mahalle sakinleri ve doğaseverler tarafından sevinçle karşılandı.

KANLICAÖZ YAYLASI ESKİ GÜNLERİNE GERİ DÖNÜYOR

Develi ilçesinin önemli doğal değerlerinden biri olan şelalenin yeniden akması bölgedeki ekosistemi de canlandırdı. On yıllık aranın ardından gelen bu görsel şölen kuraklık tehlikesinin yerini umuda bıraktığını gösterirken yayla çevresinde suyun sesi yeniden yankılanmaya başladı.

"ŞU AN BABALARIMIZIN DEDELERİMİZİN ANLATTIĞI HALE GELDİ"

Çomaklı Mahallesi Muhtarı Hacı Kale, şelalenin bu şekilde aktığını hep büyüklerden duyduklarını söyledi.

Kuraklığın etkisiyle zamanla suların çekildiğini belirten Kale, şu ifadeleri kullandı:

Burası Erciyes Dağı eteklerindeki Kanlıcaöz Yaylası'nın alt tarafında bulunuyor. Eskiden Ermenilerin yaşadığı Paklalık dediğimiz bölge. Büyüklerimizin dediğine göre, bu şelale yıllarca varlığını sürdürmüş. 10 senedir hiç akmıyordu. Yağışların artmasından dolayı eski halini aldı. Şu an babalarımızın, dedelerimizin anlattığı hale geldi. Şelalemiz coştu ve yeniden eski halini aldı. Erciyes'te eriyen karların suları da buraya geliyor. Kar da hızlı eridi. 40-50 senelik eski şelalemize kavuştuk. Şu anda buraya gelip görmek isteyenlerin sayısı da çoğaldı.

"BU YAŞIMA KADAR İLK DEFA BÖYLE GÖRÜYORUM"

Bölge halkından Emrah Şensoy, şelalenin bu şekilde aktığına ilk defa şahit olduğunu dile getirdi.

Şelalenin yeniden akmasında yağışların etkili olduğunu ifade eden Şensoy, "Bu yaşıma kadar ilk defa böyle görüyorum. Son 10 yıldır hiç akmıyordu, su gelmiyordu. Gelip görmek güzel oldu. Köylü olarak şelalenin yeniden akmaya başlamasına sevindik. Bu sene rahmet çok güzeldi ve şelalemiz de yeniden aktı." ifadelerini kullandı.

"ESKİLER ÇOK SU AKTIĞINI SÖYLERDİ"

Salih Karataş da şelalenin turizme kazandırılmasının iyi olacağına ve yürüyüş için insanların bu rotayı tercih edebileceğine işaret etti.

İbrahim Aksoy ise şelalenin bu halini hep büyüklerinin anlattığını belirterek, "Eskiler bu şelaleden çok su aktığını anlatırlardı ama biz hiç görmemiştik. Artan yağışlarla şimdi su çoğaldı. Bu sular Sindelhöyük tarafına gidiyor. Burayı yerinde görmek daha güzel." dedi. (AA)