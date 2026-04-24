Kış boyunca Uludağ’a düşen kar yağışları ve nisan ayında etkili olan sağanaklar Bursa'nın su rezervlerini yeniden ayağa kaldırdı. Geçtiğimiz yıl dip seviyeleri gören ve kısıtlı sulama senaryolarıyla karşı karşıya kalan kentte Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) verileri mucizevi iyileşmeyi tescil etti.

BUSKİ açıkladı: Mustafakemalpaşa'da kesintiler devam ediyor

GEÇEN YIL TARİHİN EN ZORLU SINAVINI VERMİŞTİ

Kentin su kaynakları 2025 yılı boyunca alarm vererek tarihin en kritik süreçlerinden birini geçirdi. Geçen yıl ekim ayında doluluk oranının yüzde 1 seviyesinin altına gerilemesiyle şebekeye su aktarımı durma noktasına gelmiş ve kent genelinde 12 saatlik planlı kesintiler uygulanmıştı.

Tarım üreticileri kısıtlı sulama baskısı altında kalırken 9 şubat 2026 tarihine kadar bu kritik eşik bir türlü aşılamamıştı.

BURSA BARAJLARI DOLULUK ORANLARI (BUSKİ VERİLERİYLE)

Bursa’nın ana su kaynaklarında 9 nisan tarihinde yüzde 97,5 olarak kaydedilen doluluk oranı aradan geçen 15 günün sonunda yüzde 97,06 seviyesine çıkarak istikrarlı seyrini korudu. İki haftalık süreçte yaşanan bu gelişme ana rezervlerin neredeyse tam kapasiteye ulaştığını kanıtladı.

24 nisan itibarıyla son yılların en yüksek doluluk seviyesine ulaşan havzalar hem şehir halkı hem de tarım sektörü için stratejik bir güvence sağladı.

TARIM ÜRETİCİLERİ RAHAT BİR NEFES ALDI

Geçen yıl büyük bir baskı altında üretim yapmaya çalışan çiftçiler bu yılki doluluk rakamlarını umutla karşıladı. Türkiye’nin en önemli tarım havzalarından biri olan Bursa’da su rezervlerinin yüksek seyretmesi bölge ekonomisi açısından kritik önem taşıyor.

Uzmanlar barajlardaki mevcut doluluğun tarımsal üretimde verimliliği artıracağını ve üreticinin su kaygısını ortadan kaldıracağını belirtiyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan su miktarının toplam depolama kapasitesine kıyasla ne kadar olduğunu gösteren bir ölçüdür. Genellikle yüzde (%) cinsinden ifade edilir ve su kaynaklarının mevcut durumunu değerlendirmede önemli bir veridir. Bu oran; içme suyu temini, tarımsal sulama ve hidroelektrik üretimi gibi alanlarda planlama yapılmasına yardımcı olur.

Seviyenin düşük olması kuraklık ihtimaline işaret ederken, yüksek olması su fazlası ve taşkın riskini gündeme getirebilir. Özellikle büyük kentlerde su yönetimi açısından kritik bir göstergedir.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranı, bir şehrin su ihtiyacını ne kadar güvenli şekilde karşılayabildiğini gösterir. Yüksek oranlar su sıkıntısı riskini azaltırken, düşük oranlar kuraklık, su kesintisi ve kısıtlı kullanım gibi sorunlara işaret eder. Tarım, sanayi ve günlük yaşam için hayati olan suyun planlı kullanılmasını sağlar.