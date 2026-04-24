Başkent genelinde etkili olan bahar yağışları baraj havzalarındaki kritik tabloyu değiştirmeye başladı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan veriler aylardır süren kuraklık endişesinin ardından rezervlerdeki yükselişi gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde yüzde 28,38 olarak kayıtlara geçen toplam doluluk oranı nisan ayı itibarıyla bu seviyeyi geride bıraktı.

TOPLAM DOLULUK ORANLARINDA NİSAN AYI KARNESİ

ASKİ kayıtlarına göre 22 nisan tarihinde yüzde 40,67 olan toplam doluluk miktarı 23 nisan günü yüzde 40,84 seviyesine ulaştı. 24 nisan itibarıyla paylaşılan güncel rakamlar ise başkentin su depolarındaki doluluğun yüzde 41,09 bandına tırmandığını gösterdi.

Mevcut rakamlar geçen yıla oranla daha umut verici bir tablo çizse de havzaların henüz tam kapasiteye ulaşmadığı bildirildi.

AKTİF DOLULUK SEVİYELERİ İSTİKRARLI İLERLİYOR

Kentin doğrudan kullanımına sunulan su miktarını temsil eden aktif doluluk oranlarında da artış ivmesi devam ediyor. ASKİ verilerine göre 22 nisan günü yüzde 33,76 olan aktif doluluk 23 nisan tarihinde yüzde 33,95 seviyesinde ölçüldü. Bugün açıklanan son veriler ile aktif doluluk oranı yüzde 34,23 rakamına erişti. Uzmanlar bu artışın su güvenliği açısından kıymetli olduğunu ancak sürecin titizlikle takip edilmesinin şart olduğunu vurguladı.

ANKARA BARAJLARI DOLULUK ORANLARI (ASKİ VERİLERİYLE)

ASKİ’nin 24 Nisan 2026 raporuna göre, Ankara’ya su sağlayan barajlardaki son doluluk oranları şu şekilde:

Akyar Barajı: %76,13

Çamlıdere Barajı: %35,01

Çubuk 2 Barajı: %69,52

Eğrekkaya Barajı: %75,59

Kargalı Barajı: %100.00

Kavşakkaya Barajı: %61,29

Kesikköprü Barajı: %100

Kurtboğazı Barajı: %33,12

Peçenek Barajı: %27,48

Türkşerefli Barajı: %6,35

Son günlerde etkili olan yağışlar sayesinde doluluk oranlarında kademeli bir artış yaşanırken, su seviyelerinin halen istenilen düzeye ulaşmadığı görülüyor.

BUHARLAŞMA RİSKİ VAR

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi barajlardaki su yönetimi için gizli bir tehdit oluşturuyor. Havzalardaki suyun bir kısmının sıcaklık etkisiyle buharlaşması doluluk hızını yavaşlatırken ASKİ yetkilileri su tasarrufu çağrılarını yineliyor.

Baraj bazlı veriler incelendiğinde Kargalı ve Kesikköprü barajlarının tam doluluk seviyesine ulaştığı görülürken Türkşerefli ve Peçenek barajlarındaki düşük su seviyeleri riskin devam ettiğini ortaya koyuyor.

2026 YILINDA GELEN SU MİKTARINDA TARİHİ REKOR

Ankara baraj havzalarına düşen su miktarında 2025 yılına kıyasla devasa bir fark oluştuğu görüldü. Geçtiğimiz yılın şubat ayında havzalara 15 milyon metreküp su girişi sağlanırken bu yılın aynı döneminde miktar 236 milyon metreküpü aşarak rekor kırdı.

Ocak ve mart aylarında da geçen yılın iki katından fazla su girişi gerçekleşmesi başkentin su rezervlerini ayağa kaldıran temel unsur oldu. Nisan ayı içerisinde ise havzalara ulaşan su miktarı 139 milyon metreküpü geçerek geçen seneyi geride bıraktı.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda depolanan su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eden önemli bir göstergedir. Genellikle yüzde (%) olarak açıklanır ve mevcut suyun ne kadarının kullanılabilir olduğunu ortaya koyar. Bu oran, su kaynaklarının durumunu anlamak için düzenli olarak takip edilir.

İçme suyu temini, tarımsal sulama ve enerji üretimi gibi alanlarda planlama yapılmasına yardımcı olur. Doluluk oranındaki değişimler, su yönetimi açısından kritik veriler sunar. Böylece olası kuraklık ya da taşkın riskleri önceden değerlendirilebilir.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranı, bir bölgenin su ihtiyacını karşılayıp karşılayamayacağını gösterdiği için büyük önem taşır. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan nüfusun suya erişimi doğrudan bu oranlara bağlıdır. Doluluk seviyesinin düşmesi, kuraklık riskini artırarak su tasarrufu önlemlerini gündeme getirir.

Yüksek doluluk oranları ise taşkın kontrolünü ve suyun dengeli yönetimini gerekli kılar. Tarım ve enerji üretimi de bu seviyelerden doğrudan etkilenir. Bu nedenle doluluk oranları, sürdürülebilir su yönetiminin temel göstergelerinden biri olarak kabul edilir.

BARAJ DOLULUKLARINDA YAĞIŞIN ROLÜ NEDİR?

Yağış, barajların doluluk seviyesini doğrudan etkileyen en önemli doğal faktörlerden biridir. Ancak yalnızca yağış miktarı değil, yağışın süresi ve düzenli olup olmaması da büyük önem taşır. Kısa süreli ve yoğun yağışlar genellikle geçici artışlar sağlar.

Buna karşılık uzun süreli ve dengeli yağışlar, barajlardaki su seviyesinin kalıcı olarak yükselmesine katkıda bulunur. Kar yağışı ve erime süreci de su kaynaklarını besleyen önemli unsurlardandır. Bu nedenle özellikle kış aylarında görülen düzenli yağışlar, su rezervlerinin korunması açısından kritik bir rol oynar.