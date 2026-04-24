TÜBİTAK "yağmur duası" araştırmasına 3 milyon lira çıkardı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), akademik araştırmalara sağladığı mali desteklerle biliniyor. Zaman zaman da "Bir selam da sizden selam size selamünaleyküm", "Papaz eriğini imam eriğine çevirme" gibi projelere destek verdiği haberleriyle gündeme gelen TÜBİTAK, bu kez bambaşka bir projeye verdiği destek miktarıyla gündeme geldi.

TÜBİTAK, yağmur dualarını tarihsel olarak araştırarak çevre sorunlarına manevi destek çözümlerini bulmaya çalışacak projeye milyonlarca lira bütçe ayırdı.

TÜBİTAK "YAĞMUR DUASI" ARAŞTIRMASINA 3 MİLYON LİRA ÇIKARDI

Bursa Uludağ Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi bünyesinde hazırlanan ve Doç. Dr. Öznur Özdemir'in yürütücülüğünü üstlendiği "İslam Tarihinde Katılımlı Dua Örneği Olarak Yağmur Dualarının Eko-Teolojik Analizi (VII.-XI. yy)" başlıklı çalışma, TÜBİTAK’tan 3 milyon liralık destek aldı.

Uluslararası bir nitelik taşıyan bu araştırma, 7. ve 11. yüzyıllar arasındaki erken ve klasik İslam dönemlerini kapsıyor. Proje ekibi, toplumsal bir ritüel olan yağmur dualarının (istiska) insan, doğa ve yaratıcı arasındaki ilişkiyi nasıl şekillendirdiğini ve bu ritüellerin ekolojik krizlere karşı nasıl bir dini duruş sergilediğini analiz edecek.

Çalışma, İslami düşüncedeki çevre bilincini tarihsel veriler ışığında günümüze taşımayı amaçlıyor.

TÜBİTAK DESTEĞİ NEDİR?

TÜBİTAK'ın bu projeye sağladığı 3 milyon liralık kaynak, "2515 - COST Aksiyon Üyeleri Ar-Ge Destek Programı" kapsamında verildi. Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kuruluşu (COST) bünyesindeki uluslararası tematik ağlarda görev yapan Türk araştırmacıları desteklemeyi amaçlayan bu programda, proje başına üst limit 3 milyon TL, süre sınırı ise 36 ay olarak uygulanıyor.

Kuruluş amacı Ar-Ge faaliyetlerini özendirmek, pozitif bilimler alanında uygulamalı araştırmaları koordine etmek ve Türkiye'nin bilim politikalarına rehberlik etmek olan TÜBİTAK; üniversiteler ile sanayi kuruluşları arasındaki iş birliğini artırmayı ve bilim kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Kurumun, sosyal bilimler ve teoloji kesişimindeki bu projeye ayırdığı dev bütçe, Türkiye'nin teknolojik kalkınma hedefleri ile bilimsel araştırma öncelikleri arasındaki denge tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

