Akdeniz'de bir deprem daha
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 15 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 24, 2026
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-04-24
Saat:11:58:09 TSİ
Enlem:33.97017 N
Boylam:26.37467 E
Derinlik:15 km
KANDİLLİ DE 5 DEDİ
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 7.8 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 24, 2026
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
24.04.2026, 11:58:16 TSİ
Büyüklük: 5.0
Derinlik: 7.8 km#Kandilli
AKDENİZ BEŞİK GİBİ SALLANIYOR
AFAD, Akdeniz'de saat 09:37'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Saat 09:37'de gerçekleşen depremin derinliği 6.55 km olarak kaydedilmişti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 24, 2026
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-04-24
Saat:09:37:51 TSİ
Enlem:34.81444 N
Boylam:25.72167 E
Derinlik:6.55 km
DEPREM ÖNCESİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELERDİR?
Deprem öncesinde alınabilecek önlemler, can ve mal kayıplarını azaltmak açısından büyük önem taşır. İşte deprem öncesi alınması gereken temel önlemler:
Bina güvenliğini kontrol edin: Oturduğunuz binanın deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını öğrenin, gerekiyorsa güçlendirme yaptırın.
Eşyaları sabitleyin: Dolap, kitaplık, raf, beyaz eşya gibi devrilebilecek eşyaları duvara sabitleyin.
Ağır eşyaları aşağıya yerleştirin: Raflarda ağır eşyaları alt bölümlerde bulundurun.