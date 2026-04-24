Akdeniz beşik gibi sallanıyor

Yayınlanma:
Güncelleme:
Akdeniz'de saat 09.37'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6.55 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD, Akdeniz'de saat 08:27'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Saat 08.27'de gerçekleşen depremin derinliği 6.52 km olarak kaydedilmişti.

KANDİLLİ 3.8 DEDİ

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

GİRİT ADASI'NDA 5.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

AFAD, Girit Adası'nda saat 06:18'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Saat 06.18'de gerçekleşen depremin derinliği 7 km olarak kaydedilmişti.

DEPREM ÖNCESİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELERDİR?

Deprem öncesinde alınabilecek önlemler, can ve mal kayıplarını azaltmak açısından büyük önem taşır. İşte deprem öncesi alınması gereken temel önlemler:

Bina güvenliğini kontrol edin: Oturduğunuz binanın deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını öğrenin, gerekiyorsa güçlendirme yaptırın.

Eşyaları sabitleyin: Dolap, kitaplık, raf, beyaz eşya gibi devrilebilecek eşyaları duvara sabitleyin.

Ağır eşyaları aşağıya yerleştirin: Raflarda ağır eşyaları alt bölümlerde bulundurun.

Acil durum çantası hazırlayın: Su, dayanıklı gıda, ilk yardım malzemeleri, fener, pil, düdük, powerbank, battaniye ve kişisel ilaçları içeren bir çanta hazır bulundurun.

Toplanma alanlarını öğrenin: Evinize ve iş yerinize en yakın deprem toplanma alanlarını önceden belirleyin.

Aile afet planı yapın: Deprem anında ve sonrasında aile bireylerinin nasıl ve nerede buluşacağını kararlaştırın.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

