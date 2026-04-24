Taksiciler harekete geçti: Onları istemiyorlar, para kazanamayacaklar

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, otellerde bellboy'lar aracılığıyla yapılan "komisyon karşılığı müşteri yönlendirme" uygulamasına son vermek için TUROB ve Havalimanı Taksiciler Kooperatifi ile görüştü.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, özellikle otel önlerinde yaygınlaşan ve "hanutçuluk" olarak nitelendirilen komisyon karşılığı müşteri yönlendirme uygulamasına karşı harekete geçti. Dalcı, bu sorunun çözümü için Türkiye Otelciler Birliği (TUROB) Başkanı Müberra Eresin ve İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ile görüşmeler gerçekleştirdi.

BELLBOY KOMİSYONLARINA KARŞI ORTAK MÜCADELE

NTV'de yer alan habere göre, taksi sektörü temsilcileri, otel görevlilerinin (bellboy) otel müşterilerini komisyon karşılığında VIP araçlara veya belirli taksilere yönlendirmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Yapılan görüşmelerde, otel müşterilerinin tarafsız bir şekilde ulaşım hizmeti alabilmesi ve haksız rekabetin önlenmesi adına TUROB ile ortak bir çalışma yürütülmesi konusunda mutabık kalındı.

HAVALİMANI KOOPERATİFİ İLE YENİ DÖNEM

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ile bir araya gelen İsmet Dalcı, havalimanı taksilerinin şehir içindeki otellerden komisyon karşılığı iş almasının önüne geçecek önlemler üzerinde anlaştıklarını belirtti. Dalcı, "Havalimanı Kooperatifi taksilerinin otel bellboy'larına komisyon vererek iş alması konusunda önlem alınmasına karar verildi. Ayrıca şehir içinden gelerek havalimanı yolcusunu kural dışı yöntemlerle alan taksiler için de her iki kurum olarak ortak hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Beyaz yakalıların mesaisi bitmiyor: Akşamları kurye ya da taksici oluyorlar!Beyaz yakalıların mesaisi bitmiyor: Akşamları kurye ya da taksici oluyorlar!

Taksi sektöründe müşteri yönlendirme karşılığında komisyon alınması, 1990'lı yıllarda turistlerin kalacak yer aradığı dönemlerde yaygın bir yöntemdi. Ancak 2000'li yıllarda internet ve rezervasyon sistemlerinin yaygınlaşmasıyla bu uygulamanın neredeyse tamamen ortadan kalktığı düşünülüyordu. Bugün ise VIP taşımacılık yapan araçların artmasıyla birlikte, bu yöntem tekrar "bellboy-VIP araç" ekseninde tekrar ortaya çıktı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Türkiye
TOKİ İstanbul kurası yarın başlıyor: Tam 3 gün sürecek!
TOKİ İstanbul kurası yarın başlıyor: Tam 3 gün sürecek!
10 yıldır damla akmıyordu: Şelale yeniden gürül gürül akmaya başladı
10 yıldır damla akmıyordu: Şelale yeniden gürül gürül akmaya başladı