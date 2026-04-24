Taksiciler harekete geçti: Onları istemiyorlar, para kazanamayacaklar

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, özellikle otel önlerinde yaygınlaşan ve "hanutçuluk" olarak nitelendirilen komisyon karşılığı müşteri yönlendirme uygulamasına karşı harekete geçti. Dalcı, bu sorunun çözümü için Türkiye Otelciler Birliği (TUROB) Başkanı Müberra Eresin ve İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ile görüşmeler gerçekleştirdi.

BELLBOY KOMİSYONLARINA KARŞI ORTAK MÜCADELE

NTV'de yer alan habere göre, taksi sektörü temsilcileri, otel görevlilerinin (bellboy) otel müşterilerini komisyon karşılığında VIP araçlara veya belirli taksilere yönlendirmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Yapılan görüşmelerde, otel müşterilerinin tarafsız bir şekilde ulaşım hizmeti alabilmesi ve haksız rekabetin önlenmesi adına TUROB ile ortak bir çalışma yürütülmesi konusunda mutabık kalındı.

HAVALİMANI KOOPERATİFİ İLE YENİ DÖNEM

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ile bir araya gelen İsmet Dalcı, havalimanı taksilerinin şehir içindeki otellerden komisyon karşılığı iş almasının önüne geçecek önlemler üzerinde anlaştıklarını belirtti. Dalcı, "Havalimanı Kooperatifi taksilerinin otel bellboy'larına komisyon vererek iş alması konusunda önlem alınmasına karar verildi. Ayrıca şehir içinden gelerek havalimanı yolcusunu kural dışı yöntemlerle alan taksiler için de her iki kurum olarak ortak hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Taksi sektöründe müşteri yönlendirme karşılığında komisyon alınması, 1990'lı yıllarda turistlerin kalacak yer aradığı dönemlerde yaygın bir yöntemdi. Ancak 2000'li yıllarda internet ve rezervasyon sistemlerinin yaygınlaşmasıyla bu uygulamanın neredeyse tamamen ortadan kalktığı düşünülüyordu. Bugün ise VIP taşımacılık yapan araçların artmasıyla birlikte, bu yöntem tekrar "bellboy-VIP araç" ekseninde tekrar ortaya çıktı.