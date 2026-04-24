Beyaz yakalıların mesaisi bitmiyor: Akşamları kurye ya da taksici oluyorlar!

Yükselen enflasyon ve konut kiralarındaki artış, yalnızca düşük gelirli kesimleri değil beyaz yakalı çalışanları ve üniversite mezunu gençleri de etkiliyor. İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde birçok plaza çalışanı ve yeni mezun genç, geçimini sağlayabilmek için mesai sonrası kuryelik yapmaya ya da uygulamalar üzerinden yolcu taşımaya yöneliyor.

AKŞAM SAATLERİNDE İKİNCİ MESAİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, İstanbul’daki gökdelenlerde çalışan çok sayıda beyaz yakalı için mesai artık ofiste bitmiyor. Gün içinde bankacı, pazarlama uzmanı ya da kurumsal şirket çalışanı olan birçok kişi, akşam saatlerinde motosikletine binerek teslimat yapıyor veya kendi aracıyla yolcu taşıyor.

Uzun yıllar eğitim alarak profesyonel mesleklere giren çalışanların önemli bir bölümünün, maaşlarının alım gücünün düşmesi ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle ek gelir arayışına girdiği belirtiliyor. İş bulmakta zorlanan üniversite mezunu gençlerin de benzer şekilde kuryelik sektörüne yöneldiği ifade ediliyor.

KURYE ŞİRKETLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Yeminli Mali Müşavir Mehmet Yılmaz, son yıllarda kurye faaliyetleri kapsamında açılan şahıs şirketlerinde dikkat çekici bir artış olduğunu belirtti.

Yılmaz, özellikle “Posta ve Kurye Faaliyetleri” kapsamında açılan şirketlerin hızla çoğaldığını ifade ederek, gündüz bir işte sigortalı çalışan bazı kişilerin akşam saatlerinde kendi kurdukları şirketler üzerinden teslimat platformlarına fatura kestiğini söyledi.

Üniversite mezunu gençlerin de mezuniyet sonrası iş bulmakta zorlandıkları için aynı alanda vergi mükellefi olarak çalışmaya başladığı belirtiliyor.

AKŞAM SAATLERİNDE YOĞUNLUK ARTIYOR

Dijital yemek ve market siparişi uygulamalarındaki veriler de bu değişimi ortaya koyuyor. Uygulamalara giriş yapan kurye ve sürücü sayısının özellikle 18.30 ile 23.30 saatleri arasında belirgin şekilde arttığı ifade ediliyor.

Sektör temsilcilerine göre bu saatlerde sisteme giren sürücülerin önemli bir bölümünü, gündüz farklı işlerde çalışan kişiler oluşturuyor.

Takside artık bu kağıt otomatik alınacak

“ATANAMAYAN ÖĞRETMEN DE VAR MÜHENDİS DE”

Sektörde faaliyet gösteren meslek örgütleri, kuryelik yapanların profilinin son yıllarda değiştiğine dikkat çekiyor. Türkiye Kuryeciler Derneği yetkilileri, sahadaki üniversite mezunu kurye oranının hızla yükseldiğini belirtiyor.

Yetkililer, kuryeler arasında mühendis, mimar ve atanamayan öğretmenlerin de bulunduğunu ifade ederek, ekonomik koşulların birçok eğitimli kişiyi bu alana yönelttiğini dile getiriyor.

“KİRAYI ÖDEYEBİLMEK İÇİN PAKET TAŞIYORUM”

Bir banka çalışanı ise gündüz bankada çalıştığını, akşam saatlerinde ise motosikletiyle teslimat yaptığını söyledi. İsmini vermek istemeyen çalışan, kira ve kredi kartı borçlarını ödeyebilmek için bu şekilde ek gelir elde etmek zorunda kaldığını ifade etti.

MOTOSİKLET SAYISI HIZLA ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı son yıllarda hızla artarak 7,2 milyona ulaştı.

Aydın, Kilis, Manisa, Muğla, Şanlıurfa ve Iğdır’da motosiklet sayısının otomobil sayısını geçtiği belirtiliyor. Uzmanlara göre bu artışın nedenleri arasında trafik yoğunluğundan kaçışın yanı sıra kurye sektöründeki büyüme de yer alıyor.