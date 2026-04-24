AKP’nin Bursa Çevre Otoyolu planını “Bu bir soygundur” diyerek ifşa etti! Şirket kasasına 24 milyar lira girecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Bursa Çevre Otoyolu’nun özelleştirilmek istendiğini ileri sürdü. Yolun ücretli hale gelmesi durumunda geçiş ücretinin 113 TL’ye çıkacağını belirten Yavuzyılmaz, söz konusu planı “Bu özelleştirme planı, soygun planıdır!” ifadeleriyle değerlendirdi.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “14.KGM Bölge Müdürlüğü Bursa Çevre Otoyolu 2026 Yılı Yapım İşleri İhale İdari Şartnamesi İhale Sözleşme Tasarısı”nı paylaşarak 2026 yılında yapılan ihalelere özelleştirme maddesi eklendiğini tespit ettiklerini ifade etti.

“AKP ŞİMDİ DE GÖZÜNÜ BURSA’DAKİ ÜCRETSİZ OTOYOLLARA DİKTİ”

Açıklamasında, “Tüm Bursalıların ve yolu Bursa’dan geçenlerin dikkatine. AKP şimdi de gözünü Bursa’daki ücretsiz otoyollara dikti!” diyen Yavuzyılmaz, “14.Karayolları Bölgesindeki, kamunun ücretsiz olarak işlettiği Bursa Çevre Otoyolu ile ilgili; 2026 yılında yapılan ihalelere ‘Özelleştirme maddesi’ eklendiğini belgesiyle tespit ettik.” ifadelerine yer verdi.

Yavuzyılmaz, “Yap-İşlet-Devret modeli otoyolların fiyat tarifeleri baz alındığında; Özelleştirildikten sonra Bursa Çevre Yolundaki araç geçiş ücreti Gemlik Ayrımı ve İnegöl Ayrımı arası 113 TL olacak” açıklamasında bulunurken “Bu özelleştirme planı, soygun planıdır!” dedi.

Söz Bursa Çevre Otoyolu’nun uzunluğunun, bağlantı yolları dahil toplam 34 kilometre olduğuna dikkat çeken Yavuzyılmaz, 2025 yılında yoldan 11 milyon 417 Bin adet aracın geçtiğini belirtti.

"ŞİRKET KASASINA 24 MİLYAR LİRA GİRECEK"

“Bursa Çevre Yolunun 2026 itibariyle özelleştirilmesi gerçekleşirse şirket, bu otoyolları, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan otoyolların ortalama kilometre başına araç geçiş fiyatlarıyla işlettiğinde; şirketin bir yılda vatandaştan tahsil edeceği geçiş ücreti en az 958 milyon 754 bin lira olacak” ifadelerini kullanan Yavuzyılmaz, 25 yıllık özelleştirme sürecinde şirketlerin kasalarına 24 milyar liranın gireceğini ifade etti ve “Bunun adı soygundur!” dedi.

Tüm Bursalıların ve yolu Bursa’dan geçenlerin dikkatine❗️



AKP şimdi de gözünü Bursa’daki ücretsiz otoyollara dikti!



14.Karayolları Bölgesindeki, kamunun ücretsiz olarak işlettiği Bursa Çevre Otoyolu ile ilgili;



2026 yılında yapılan ihalelere⬇️



‘Özelleştirme maddesi’… pic.twitter.com/17Vmv5F9wJ — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 23, 2026

Deniz Yavuzyılmaz, açıklamasının devamında “Yolların maliyetini önce vatandaşa vergi yoluyla ödetip sonra bu yolları özelleştirip vatandaşa ücretli hale getirmek dolandırıcılıktır!” ifadelerini kullandı.

"ÖZELLEŞTİRME DURUMUNUN ORTAYA ÇIKMASI HALİNDE..."

14. KGM Bölge Müdürlüğü Bursa Çevre Otoyolu 2026 Yılı Yapım İşleri İhale İdari Şartnamesi İhale Sözleşme Tasarısı’nda, “Genel Müdürlüğümüzce işletilmekte olan otoyollarda Özelleştirme ve işletme hakkının devrine ilişkin bir durumun ortaya çıkması halinde ihale sonucunda imzalanacak sözleşme/protokol kendiliğinden sona erecektir. Sözleşmenin/protokolün kendiliğinden sona ermesi durumunda Yüklenici, kesin teminat, kâr mahrumiyeti ve benzeri herhangi bir istekte bulunamaz.” ifadelerinin yer aldığı görüldü.