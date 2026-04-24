Trabzon’da kaybolan gençten 12 gündür haber alınamıyor!

Trabzon’da evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki Oral Şengün 12 gündür kayıp. Başlatılan arama çalışmalarından henüz bir sonuç alınamazken Şengün'ün kaybolduğu güne ait son görüntüleri ortaya çıktı.

Trabzon’un Araklı ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan 27 yaşındaki Oral Şengün, 13 Nisan günü ayrıldığı evlerine geri dönmedi. Şengün’den haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI!

Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri, Şengün için arama çalışması başlattı ancak 12 gündür bir sonuç alınamadı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Arama çalışmaları devam ederken Oral Şengün’ün evinden ayrılıktan sonra ilçedeki caddeden yürüdüğü anlara ait son görüntüleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Son görüntülerde; Şengün’ün caddede yürüyerek yolun karşısına geçtiği anlar yer aldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

