İsmail Arı'nın tutukluluğuna devam kararı

Kamu kurumlarındaki yolsuzluk ve usulsüzlük haberleriyle tanınan BirGün muhabiri İsmail Arı, Ramazan Bayramı'nda aile ziyareti için gittiği Tokat'ta 21 Mart akşamı saat 22.10 sularında gözaltına alındı.

Gözaltına alınmasının ardından savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 33 gündür Sincan'da tutuklu olan Arı'nın tutukluluk değerlendirmesi yapıldı.

İsmail Arı'dan AYM kararı!

Tutukluluğunun 29. gününde 20 Nisan Pazartesi günü Sincan Cezaevi’nden SEGBİS ile Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği’ne bağlanan Arı, hakim ile arasında geçen diyaloğu şu şekilde anlattı:

“Gördüğüm kadarıyla kıdemli bir yargı mensubusunuz. Beni tutuklattıran savcı ile tutuklayan sulh ceza hâkiminin hukuksuz bir karara imza attığını vurgulamak istiyorum. Bir aydır cezaevinde olmama neden olan suç iddiasının yatarı yok, bunu en iyi siz biliyorsunuz. Kaldı ki bu suçun unsurları da oluşmuş değil, bunu da en iyi siz biliyorsunuz. Bu suç iddiasının gerçekleşmesi için neredeyse 6-7 Eylül olayları gibi veya Madımak Katliamı gibi bir olayın yaşanması, halkın korku ve endişe içinde paniğe kapılarak sokaklara inmesi gerekiyor. Benim tamamı gerçek olan haberlerimin hangisinde böyle bir olay yaşandı?

Kaldı ki ne delil karartma ne de kaçma şüphem var. Kaçmak istesem kaçardım. Defalarca yurtdışına gittim, geri dönmezdim. Ancak benim bu ülkede gazetecilik yapmak gibi bir derdim var. Burada hayatımdan bir ay çalındı. Sizin bu hukuksuzluğa ortak olmamanızı talep ediyorum. Yatarı olmayan bir suç iddiası ile beni cezaevinde tutmaya devam mı edeceksiniz? Vereceğiniz karar ile basın tarihine geçeceksiniz. Bu hukuksuzluğa ortak olmayın.”

Bu sözlerim karşısında sulh ceza hâkimi, “Evet, kıdemli bir yargı mensubuyum. Savcı tutukluluğunun devamını talep etmiş. Ben de bu yönde, yani tutukluluğunun devamına karar veriyorum” dedi."