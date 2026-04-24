Ünlü şarkıcının yüzü çürümeye başladı! Entübe edildi

Sanat dünyasından paylaştığı vefat ve hastalık haberleri nedeniyle "felaket tellalı" olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, geçtiğimiz hafta köpeğini gezdirirken uğradığı Pitbull saldırısının ardından yaşam savaşı veriyor.

Saldırı sonrası burnundan ağır yaralanan ve doku kaybı yaşayan Akay’ın sağlık durumu, kaptığı nadir enfeksiyon nedeniyle ciddiyetini koruyor.

ÜNLÜ ŞARKICININ YÜZÜ ÇÜRÜMEYE BAŞLADI!

Onur Akay’ın 14 Nisan’da uğradığı Pitbull saldırısı sırasında, köpeğin salyasındaki bakterilerin ısırık yoluyla vücuda geçmesi sonucu halk arasında "et yiyen bakteri" olarak bilinen nekrotizan fasiit enfeksiyonu gelişti.

Burnundan 2 santimetrelik bir parça kopan sanatçının, operasyonla yerine dikilen dokuları bu agresif bakteri nedeniyle tahrip olmaya ve çürümeye başladı.

Deri altındaki dokuları hızla yok ederek yayılan bu enfeksiyon, sanatçının yüz ve dudak bölgesine de sirayet etti. Uzmanlar, doku ölümüne neden olan bu süreçte ilk 48 ila 72 saatin hayati önem taşıdığına dikkat çekerken, enfeksiyonun dokuları hızla yok etme özelliği nedeniyle durumun kritik olduğunu belirtti.

ENTÜBE EDİLDİ

Türkiye Gazetesi'nden Ziyneti Kocabıyık'ın haberine göre; Onur Akay’ın annesi Gülten Akay, yaşanan dehşet verici süreci anlattı. Sanatçının burnundan kopan parçanın bir saatlik ameliyatla yerine dikildiğini ancak operasyonun ardından ateşinin yükseldiğini belirten anne Akay, burundaki kanamanın şiddetlenmesi ve solunum sıkıntısı başlaması üzerine oğlunun yoğun bakıma alınarak entübe edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, bu tür vakaların nadir görüldüğünü ancak derialtı dokularını hızla tahrip ettiğini vurguladı.

Ertuğrul, herhangi bir ısırma olayında yaranın derhal sabunlu suyla yıkanması, tetanos ve kuduz aşılarının ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlattı. Akay’ın durumunda teşhis edilen nekrotizan fasiit hastalığının, antibiyotiğe dirençli bakterilerden kaynaklanmış olabileceği ifade edilirken; sanatçının hava yolunun korunması amacıyla makineye bağlı olarak tedavisinin sürdüğü bildirildi.

