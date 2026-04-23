Türk rap müziğinin önemli isimlerinden Killa Hakan’ın hayatı film oluyor.

Ünlü rapçi, kendi hayat hikayesini konu alan “Duvarın Ötesinde Killa Hakan” filmi için Almanya’dan İstanbul’a gelerek projeye resmen imza attı.

TÜRKİYE’DE BİR İLK OLACAK

Türk rap tarihine damga vuran Killa Hakan’ın yaşam öyküsünü anlatacak film, Türkiye’nin ilk rap biyografi filmi olma özelliğini taşıyor. Projenin, müzik dünyasında yeni bir sayfa açması bekleniyor.

Killa Hakan, filmin yapımcısı Emre Oskay ile Atlas Sineması’nda bir araya gelerek sözleşmeyi imzaladı. Basın toplantısında soruları da yanıtlayan ikili, projeye dair önemli detaylar paylaştı.

KENDİ HAYATINI KENDİSİ CANLANDIRACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımcı Emre Oskay, filmde Killa Hakan’ın kendisini canlandıracağını açıkladı. Sanatçının gençliğini ise sürpriz bir oyuncunun oynayacağı belirtildi.

Proje için hazırlıkların sürdüğünü belirten Oskay, filmin 2027 yılının başlarında hem Türkiye’de hem de Avrupa’da vizyona gireceğini duyurdu. Film şimdiden rap müzik hayranları arasında büyük merak uyandırdı.

Fred'in eşi evinin kapılarını açtı! Ünlü futbolcunun evinde Türk rüzgarı

"HAYATIMIN EN BÜYÜK NOKTALARINDAN BİRİ BU FİLMİ YAPMAK OLACAK"

Killa Hakan ise duygularını şu sözlerle ifade etti: