Fred'in eşi evinin kapılarını açtı! Ünlü futbolcunun evinde Türk rüzgarı

Fenerbahçeli yıldız futbolcu Fred Rodrigues’in eşi Monique Salum Rodrigues, yurt dışından gelen misafirlerini Türk yemekleriyle ağırladı.

Fenerbahçe'de forman giyen Brezilyalı futbolcu Fred Rodrigues’in eşi Monique Salum Rodrigues, yurt dışından gelen özel misafirlerini İstanbul’da ağırladı.

Ünlü isim, konuklarına hem şehrin tarihi güzelliklerini tanıttı hem de Türk mutfağının en sevilen lezzetleriyle unutulmaz bir deneyim yaşattı.

İSTANBUL’UN TARİHİ NOKTALARINI GEZDİRDİ

Misafirlerini ilk olarak İstanbul turuna çıkaran Monique Salum, şehrin tarihi noktalarını tek tek gezdirdi.

Konuklar, Sultanahmet Camii, Dolmabahçe Sarayı, Kapalıçarşı ve Topkapı Sarayı gibi tarihi mekanları ziyaret etti.

SOFRADA TÜRK LEZZETLERİ VARDI

Türk kültürüne olan ilgisiyle bilinen Monique Salum, misafirlerine evinin kapılarını da açtı.

Akşam yemeğinde ise Türk mutfağının sevilen tatları tercih edildi. Monique Salum’un hazırladığı lahana sarma, sofranın yıldızı olurken, konuklar Türk mutfağının lezzetlerini deneyimledi.

Monique Salum, "Türkiye'yi çok seviyoruz. Buranın tarihi güzelliklerini herkese tanıtmak istiyoruz. Misafirlerimizle gezmekten ve onlara burayı tanıtmaktan da büyük keyif alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

