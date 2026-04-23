Fırat Tanış son dakika kadrodan çıkarılmıştı: Yerine gelen isim belli oldu

Fırat Tanış son dakika kadrodan çıkarılmıştı: Yerine gelen isim belli oldu
Yayınlanma:
Delikanlı dizisinin kadrosundan çıkarılan ünlü oyuncu Fırat Tanış'ın yerini alan isim belli oldu. Dizinin yeni Miran'ına hayat verecek isimle anlaşma sağlandı.

Ünlü oyuncu Fırat Tanış’ın “Delikanlı” dizisinde yer alacağı duyurulmuş, ancak kısa süre sonra projeden ayrıldığı açıklanmıştı.

Yapım tarafından yapılan açıklamada, "Miran karakterine değerli katkılar sunacağına inandığımız sevgili Fırat Tanış ile proje özelindeki görüşmelerimizi, mevcut program ve teknik koşullar doğrultusunda karşılıklı anlayış çerçevesinde sonlandırdığımızı bildirmek isteriz" ifadeleri kullanılmıştı.

Tanış’ın diziden çıkarılma nedeninin, hakkında ortaya atılan kadına şiddet iddiaları olduğu öne sürülmüş, açıklama yapan Tanış ise söz konusu iddiaları reddetmişti.

MİRAN KARAKTERİNE YENİ İSİM

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Zeynep Günay ve Recai Karagöz’ün yönettiği, Aybike Ertürk’ün kaleme aldığı dizide “Miran” karakterini artık Uğur Aslan canlandıracak.

Uğur Aslan’ın hayat vereceği Miran karakterinin, Sarp’ın (Salih Bademci) geçmişten gelen düşmanı, Yusuf’un (Mert Ramazan Demir) ise akıl hocası olarak hikayede önemli bir yer tutacağı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

