'İnşallah' diyen Anne Hathaway'e galada Kuran ile tebliğ!

Röportajında kullandığı “İnşallah” ifadesiyle sosyal medyada gündem olan Anne Hathaway'e film galasında Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Hollywood yıldızı Anne Hathaway’in bir röportajı sırasında kullandığı, "Uzun ve sağlıklı bir hayat sürmek istiyorum inşallah" sözleri, bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi.

Ünlü oyuncunun “İnşallah” ifadesini kullanması, sosyal medyada Müslüman olup olmadığına dair tartışmaları da beraberinde getirdi. Ancak Hathaway, daha önce yaptığı açıklamalarda herhangi bir dine mensup olmadığını belirtmiş ve kendisini “dindar değil, spiritüel” olarak tanımlamıştı.

GALADA KUR'AN-I KERİM HEDİYESİ

Hathaway’in bu sözlerinin ardından The Devil Wears Prada 2 (Şeytan Marka Giyer) galasında dikkat çeken bir an yaşandı.

Ünlü oyuncunun bir hayranı, kırmızı halı geçişi sırasında Hathaway’e yaklaşarak kendisine bir Kur'an-ı Kerim hediye etti ve İslam'ı tebliğ etti. Ünlü oyuncu, hediyesi için hayranına teşekkür etti.

Herkes Hathaway’in bu kelimeyi nereden öğrendiğini merak ederken, Hathaway’in menajerinin Müslüman olduğu ortaya çıktı.

