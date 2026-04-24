Özel önce İmamoğlu'nu sonra Bozbey'i ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün iki ayrı cezaevine ziyaret gerçekleştirecek. Özel’in ilk durağı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı olarak 23 Mart 2025 tarihinden beri tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu olacak. İmamoğlu, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda saat 09.30'da ziyaret edilecek.

İmamoğlu'nun diploma davasına bakan İstinafın hakimi Bursa'ya yollandı! CHP'li Başarır duyurdu

SONRAKİ DURAK BURSA

Özel daha sonra ise Bursa’ya geçerek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve yine tutuklu bulunan Mustafa Bozbey ile görüşecek. CHP'ye yapılan son operasyonlarda 4 Nisan tarihinde tutuklanan Bursa Büyükşehir Başkanı Bozbey, 5 gün gözaltına tutulup 40 saati aşkın ifade verdi. Tutuklanan Mustafa Bozbey yaptığı ilk açıklamada, "Bursa bunu hak etmedi. Bursa halkının iradesine ve emeğine haksızlık yapıldı. Kimse umutsuzluğa kapılmasın, özgür günlerde yeniden buluşacağız. Bursa’mız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Sözümüz söz: Bursa hakkını alacak. Bursa kazanacak!" ifadelerini kullanmıştı.