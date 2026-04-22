İmamoğlu'nun diploma davasına bakan İstinafın hakimi Bursa'ya yollandı! CHP'li Başarır duyurdu

CHP'li Ali Mahir Başarır, Ataşehir Belediye Başkanı ve 18 kişinin tutuklanmasının ardından Halk TV'ye bağlandı. CHP'li belediyelere yapılan operasyonlara tepki gösteren Başarır, "Onların elindeki deliller sordukları sorular kadar" dedi.

"Sorulan sorulara baktığımız zaman tamamen duyumlara, tamamen birkaç kişinin ifadesi ve kadrolu, yani kurultay davasında Ataşehir'de, Beşiktaş'ta, İBB'de tanıklık yapan kadrolu isimlerin iftiraları var. Olacak şey değil. Gerçekten olacak şey değil." diyerek tutuklanma kararının sebebi olan şikayetçilere tepki gösteren Başarır ülkenin çok kötü duruma getirildiğini söyledi.

İSTİNAFIN MAHKEME BAŞKANI BURSA'YA GÖNDERİLDİ

Başarır Halk TV ekranlarında ilk kez açıkladığı bilgiyi duyurdu. İmamoğlu'nun diploma davasına bakan istinaf mahkemesinin başkanının Bursa'ya gönderildiğini ifade eden Başarır,

"Diploma davası, üst mahkeme kararı verecek. Mahkeme başkanının Bursa'ya gönderildiğini, yolladığını daha yeni öğreniyorum. İlk kez söylüyorum. Neden?

Kararı garantiye almak istiyorlar. Olacak şey değil. Niye? Yani istinaf mahkemesi karar verecek. İstinaf Mahkemesi'nin başkanını soruyorum buradan HSK'ya. Var mı böyle bir karar? HAlkk TV aracılığıyla soruyorum. Diploma davasının üst mahkemede görüleceği mahkeme başkanını, Bursa'ya yolladınız mı? Niye yolladınız? Neden?" şeklinde konuştu.

"BU DAKİKADAN SONRA CHP'NİN SORUNU DEĞİLDİR"

Başarır, bu sorunların artık CHP'nin değil Türkiye'nin sorunu olduğunu söyledi: