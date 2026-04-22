Yeni suçlu takip sistemi ilk kez Türkiye'de uygulanacak: 450 bin kişiye takılacak

Adalet Bakanlığı, denetimli serbestlik süreçlerinde devrim yaratacak bir adımı hayata geçiriyor. Bakanlığın 2025 yılı faaliyet raporuna göre, denetimli serbestlik tedbirlerinin dijital takibini sağlayacak Biyometrik İmza Yöntemi ile Takip Sistemi Projesi (BİOSİS) ihale aşamasına geldi. Mevcut takip kapasitesini devasa oranda artıracak olan bu sistem, denetim süreçlerini hem daha güvenli hem de daha az maliyetli hale getirecek.

YENİ SUÇLU TAKİP SİSTEMİ İLK KEZ TÜRKİYE'DE UYGULANACAK

Türkiye'den Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, dünyada ilk defa Türkiye’de uygulanması planlanan BİOSİS projesi, denetimli serbestlik altındaki kişilerin takibini teknolojik bir boyuta taşıyor.

Yükümlülerin kendi akıllı telefonları gibi kişisel elektronik cihazları üzerinden biyometrik doğrulama ve GPS verileriyle izlenmesini sağlayan sistem, fiziksel imza için karakola gitme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Yükümlülere gönderilen anlık bildirimlerle konum ve biyometrik veri tespiti yapan bu teknoloji, kısıtlı bölge ihlallerinde otomatik uyarı mekanizmasını devreye sokuyor.

Saha personeli ve ek donanım ihtiyacını minimize eden sistemin, insan onuruna saygılı ve daha az müdahaleci bir yapı sunarak toplum güvenliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

450 BİN KİŞİYE TAKILACAK

Sistemin en dikkat çekici özelliği ise ulaştığı kapsama alanı oldu. Bakanlık raporuna göre, mevcut 4 farklı elektronik izleme ünitesiyle şu an sadece 3 bin kişi takip edilebilirken, BİOSİS sayesinde bu rakam 450 bin yükümlünün tamamına yakınına çıkarılabilecek.

Bu devasa artışla birlikte geniş kitlelerin anlık olarak izlenmesi mümkün hale gelecek. Projenin, ek donanım maliyetlerini ve personel yükünü azaltmasının yanı sıra, yükümlüler üzerinde oluşturacağı "takip edilme psikolojisi" sayesinde suç işleme eğilimini düşürmesi bekleniyor.

Kurallara uymayanlar için otomatik müdahale imkânı tanıyan sistem, denetimli serbestlik süreçlerini daha verimli bir yapıya kavuşturacak.