Yeni suçlu takip sistemi ilk kez Türkiye'de uygulanacak: 450 bin kişiye takılacak

Biyometrik imza yöntemi ile çalışan yeni suçlu takip sistemi 450 bin kişiye takılacak ve dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak. Sistem yükümlülere gönderilen bildirimlerle anlık konum ve biyometrik veri tespiti yaparken personel maliyetini de azaltacak. Takip edilme psikolojisinin suç eğilimini azaltacağı düşünülen sistem ile suç oranlarının düşmesi bekleniyor.

Adalet Bakanlığı, denetimli serbestlik süreçlerinde devrim yaratacak bir adımı hayata geçiriyor. Bakanlığın 2025 yılı faaliyet raporuna göre, denetimli serbestlik tedbirlerinin dijital takibini sağlayacak Biyometrik İmza Yöntemi ile Takip Sistemi Projesi (BİOSİS) ihale aşamasına geldi. Mevcut takip kapasitesini devasa oranda artıracak olan bu sistem, denetim süreçlerini hem daha güvenli hem de daha az maliyetli hale getirecek.

Türkiye'den Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, dünyada ilk defa Türkiye’de uygulanması planlanan BİOSİS projesi, denetimli serbestlik altındaki kişilerin takibini teknolojik bir boyuta taşıyor.

yeni-suclu-takip-sistemi-ilk-kez-turkiyede-uygulanacak-450-bin-kisiye-takilacak-2.jpg

Yükümlülerin kendi akıllı telefonları gibi kişisel elektronik cihazları üzerinden biyometrik doğrulama ve GPS verileriyle izlenmesini sağlayan sistem, fiziksel imza için karakola gitme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Yükümlülere gönderilen anlık bildirimlerle konum ve biyometrik veri tespiti yapan bu teknoloji, kısıtlı bölge ihlallerinde otomatik uyarı mekanizmasını devreye sokuyor.

Okullarda güvenlik seferberliği: Hepsi kameralarla takip edilecekOkullarda güvenlik seferberliği: Hepsi kameralarla takip edilecek

Saha personeli ve ek donanım ihtiyacını minimize eden sistemin, insan onuruna saygılı ve daha az müdahaleci bir yapı sunarak toplum güvenliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

450 BİN KİŞİYE TAKILACAK

Sistemin en dikkat çekici özelliği ise ulaştığı kapsama alanı oldu. Bakanlık raporuna göre, mevcut 4 farklı elektronik izleme ünitesiyle şu an sadece 3 bin kişi takip edilebilirken, BİOSİS sayesinde bu rakam 450 bin yükümlünün tamamına yakınına çıkarılabilecek.

yeni-suclu-takip-sistemi-ilk-kez-turkiyede-uygulanacak-450-bin-kisiye-takilacak-3.jpg

Bu devasa artışla birlikte geniş kitlelerin anlık olarak izlenmesi mümkün hale gelecek. Projenin, ek donanım maliyetlerini ve personel yükünü azaltmasının yanı sıra, yükümlüler üzerinde oluşturacağı "takip edilme psikolojisi" sayesinde suç işleme eğilimini düşürmesi bekleniyor.

Kurallara uymayanlar için otomatik müdahale imkânı tanıyan sistem, denetimli serbestlik süreçlerini daha verimli bir yapıya kavuşturacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Türkiye
ASKİ 2026 raporunu açıkladı: Buharlaşma riski barajları tehdit ediyor!
ASKİ 2026 raporunu açıkladı: Buharlaşma riski barajları tehdit ediyor!
Eurovision'da İsrail krizi: Binlerce sanatçıdan imza
Eurovision'da İsrail krizi: Binlerce sanatçıdan imza
12 metreden betona düşen işçi: Ailemin tek geçim kaynağı benim
12 metreden betona düşen işçi: Ailemin tek geçim kaynağı benim