Kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde incelemeler devam ediyor

Kara Havacılık Komutanlığı envanterinde bulunan CH-47 ağır nakliye helikopteri, dün akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli mevkiinde kaza kırıma uğradı.

5 PERSONELİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kaza kırıma uğrayan helikopterde görevli 5 personel bulunuyordu. Yaşanan olayın ardından personelin tamamının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

JANDARMA EKİPLERİ ALANI GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALDI

Kazanın haber alınmasıyla birlikte bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, incelemelerin yürütüleceği helikopterin bulunduğu alanı hızla güvenlik çemberine aldı.

Son Dakika | MSB: Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter düştü

ASKERİ YETKİLİLERİN İNCELEMESİ KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Doğal Afetler Arama Kurtarma timi ve askeri yetkililer olay yerine intikal ederek gece boyunca kaza bölgesinde inceleme yaptı. Ekiplerin yürüttüğü bu incelemeler, sabahın erken saatlerinden itibaren de devam etti. DHA'nın aktardığına göre, yetkililerin bölgedeki saha incelemesi şu an itibarıyla sürüyor.