Saray'da 'sıra dışı' konuk

Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Cindy Kiro, Çanakkale Kara Muharebelerinin 111. yıl dönümü ve ANZAK Günü törenleri kapsamında resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye geldi. 26 Nisan'a kadar Türkiye'de kalacak olan Kiro, Ankara'daki temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Erdoğan, konuğunu Saray'ın giriş kapısında karşılayarak bir görüşme gerçekleştirdi.

ÜLKESİNİN İLK KADIN MAORİ VALİSİ

Yeni Zelanda'da beş yıldır Genel Valilik görevini yürüten 68 yaşındaki Dr. Kiro, halk sağlığı uzmanı kimliğiyle tanınıyor. Kiro, Yeni Zelanda'da derin bir geçmişe ve kültürel mirasa sahip olan "Maori" kabilesine mensup. Bu kimliğiyle Kiro, ülkesinin ilk kadın Maori Genel Valisi olarak bu üst düzey göreve seçilen isim oldu.

"TOPRAĞIN İNSANLARI" ANKARA'DA

Yeni Zelanda nüfusunun yüzde 17'sini oluşturan Maoriler, kendi kültürlerinde "Toprağın İnsanları" adıyla anılıyor. Savaşçı gelenekleri, haka dansı ve sıra dışı dövmeleriyle tanınan bu kabilenin gelenekleri, diplomatik temsilde de dikkat çekiyor. Maoriler, kültürel bir gelenek olarak birbirleriyle burunlarını sürterek selamlaşıyorlar.

TEMASLARIN ODAĞINDA ÇANAKKALE VAR

Yeni Zelanda Genel Valisi'nin Türkiye ziyareti, tarihsel bir öneme sahip olan ANZAK Günü ve Çanakkale Kara Muharebeleri'nin yıl dönümü etkinliklerine dayanıyor. 26 Nisan'a kadar sürecek olan programı kapsamında Kiro, her iki ülke için de tarihi öneme sahip anma törenlerine katılacak. Ankara'da Saray'da gerçekleşen görüşmenin ardından Kiro, törenler kapsamında temaslarını sürdürecek.