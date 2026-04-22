CHP'li Onursal Adıgüzel de tutuklandı: Özgür Çelik CHP'nin atacağı adımı açıkladı!

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ederken son operasyonlarda Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de tutuklandı. Tutuklama kararının ardından Halk TV'ye bağlanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, parti lideri Özel'in bu Cumartesi günü büyükşehir ve il belediye başkanları ile bir araya gelerek partinin yol haritası hakkında karar alıp bunu kamuoyuna duyuracaklarını söyledi.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı

CHP'DEN TEPKİLER GECİKMEDİ!

Adıgüzel'in tutuklanmasının ardından Halk TV ekranlarına bağlanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklama kararının verilmesinden önce hem gözaltındakilerin hem de ailelerinin psikolojik baskılara maruz bırakılmalarına sert tepki gösterdi:

"Arkadaşlarımız dört gün boyunca Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün bodrum katında bir psikolojik işkenceye maruz bırakıldılar. Bir buçuk yıldır oranın koşullarını anlatıyoruz. Arkadaşlarımız bugün de Kartal adliyesinde bir psikolojik işkenceye maruz bırakıldılar. Arkadaşlar içeride bir psikolojik işkenceye maruz bırakıldılar, aileler de dışarıda bir psikolojik işkenceye maruz bırakıldılar. Ne oldu peki? Niye bu kadar gecikti? İfadeler nedense sabaha kadar sürdü ve bu tutuklama kararını sabaha karşı verdiler."

SEVK YAZISININ AVUKATLARA VERİLMEMESİNE SERT TEPKİ!

Savcılığın tutuklama ile sevk yazısının avukatlara verilmemesine de tepki gösteren Çelik,

"Bu sefer savcılık sevk yazısı avukatlarımıza verilmedi. Avukatlara savcılık sevk yazısı verilmediği için avukatlar da savcılık sevk yazısı olmadan biz nasıl savunma yapacağız dediler. O zaman dediler, arkadaşlarımızla görüşelim. Ona göre hakimin karşısına çıkalım, savunmalarımızı gerçekleştirelim. Arkadaşlarımızın Kartal adliyesinin nezaretinde avukatlarla görüşülmesine de izin verilmedi. Vay efendim duruşma salonunda görüşebilirsiniz. Şimdi adil yargılama hakkını engelleyecek bir mesele uzadı uzadı, orada tartışma konusu oldu. Süreç saatlerce uzadı ve sabaha kadar bu karar aşamasını beklemek zorunda kaldı arkadaşlarımız."

"19 MART'TAN BAĞIMSIZ DEĞİL"

Çelik, bu tutuklamanın 19 Mart sürecinden bağımsız olmadığının altını çizerken Adıgüzel ve 18 kişinin bir sosyal medya trolünün ifadeleri ile tutuklandığını söyledi:

"Bu tutuklamanın 19 Mart darbe girişen bağımsız bir tutuklama olmadığını ifade etmek isteriz. Esenyurt'la başlayan 19 Mart'la devam eden bir darbe mekaniği işliyor ülkemizde. Bunun bir parçası olarak Onursal adı güzeli tutukladılar. Neyle tutukladılar? Bir somut kanıt, delil hiçbir şey olmadan, husumet güden birisinin ifadeleriyle, kışkaca alınmış bir iş insanının ifadeleriyle, bir sosyal medya trolünün ifadeleriyle, iftiralarıyla tutukladılar arkadaşlarımızı. Az önce de ifade ettiğim gibi bu süreç 19 Mart'ta gerçekleşen darbe girişiminden bağımsız değildir. Amaçlarının ne olduğunu çok net bir şekilde biliyoruz."

Çelik, CHP'nin kurumsal kimliğinin saldırı altında olduğunu, AKP'nin ABD desteği ile sandığın sembolik olduğu muhalefetsiz bir Türkiye hayal ettiğini ancak kendilerinin buna direneceklerini söyledi:

"Partimizin kurumsal kimliği bir saldırı altında. Toplumsal muhalefet Türkiye'de bir saldırı altında. Sandığı sembolik hale getirmeye çalışıyorlar. Muhalefetsiz bir Türkiye'nin hayalini kuruyorlar. Bu hayali kurarken de emperyalist güçlerin desteğiyle bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Kamuoyunun gündemindeki son tartışmalar ortada. Meşruiyetini emperyalist ülkelerden almaya çalışarak sandığı sembolik hale getirmeye çalışıyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz. Bu karanlığa teslim olmayacağız. Bu ablukayı dağıtacağız. Onların arkasında emperyalist güçler varsa, siyasileştirdikleri siyasetini dizayn etmek istedikleri yargı araçları varsa, bizim arkamızda da millet var. Biz milletle beraber bu kararlılığı yeneceğiz."

CHP YOL HARİTASI İÇİN CUMARTESİ TOPLANIYOR

Çelik, CHP'nin bu hafta sonu partili belediye başkanları ile bir araya gelerek yol haritasını kamuoyuna duyuracaklarını söyledi.

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel bu cumartesi günü tüm belediye başkanlarını Ankara'ya davet etti. Büyükşehir belediye başkanlarıyla ayrı bir toplantı, il belediye başkanlarıyla ayrı bir toplantı, ilçe belediye başkanlarıyla toplantılar gerçekleştirecek. Bütün belediye başkanlarımızı dinleyecek. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Merkez Yürütme Kurulu toplantısını gerçekleştirdi Genel Başkanımız ve il başkanları toplantısını geçen hafta gerçekleştirdik. Zaten oradaki gündemlerimiz, bizim daha önce gerçekleşen toplantılarımızdaki gündemlerimiz, bu belediye operasyonları ve partinin kurumsal kimliğine yönelik gerçekleşen saldırılar. Bu yönüyle Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel hafta sonu gerçekleşecek toplantı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yol haritasını Türkiye kamuoyuyla paylaşacak."

CHP'Lİ GÖKAN ZEYBEK: BAŞKANIMIZ İFTİRALARLA TUTUKLANDI

Adıgüzel'in tutuklanmasına sert tepki gösteren isimlerden biri de partinin genel başkan yardımcılarından Gökan Zeybek oldu. Zeybek, Onursal Adıgüzel'in iftiralar sonucunda tutuklandığını söyledi:



"Bu ülkeyi sürüklediğiniz yer uçurumdur!

Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel’in gözaltı sürecinden bugüne uzanan tablo, baştan sona bir adaletsizlik zincirine dönüşmüştür.

Savunma hakkı açıkça ihlal edilmiş, tutklamaya sevk yazısı saatlerce avukatlardan kaçırılmış, görüş izni verilmemiş ve sonunda Onursal Başkanımız İFTİRALARLA tutuklanmıştır.

Sadece AK Partililer mi seçilebilir?

CHP’liler bu ülkenin evladı değil mi?

Milletin onuruyla, namusuyla verdiği oylar çiğneniyor!

“Tek güç sandıktır” diyenler şimdi sandığa sırtını dönmüştür.

Bilesiniz halkımız sandığı bekliyor.

Bilesiniz halkımız bu yaşatılan kötülüğü not ediyor.

Yargı eliyle belediyelerimize ve belediye başkanlarımıza yönelen hukuksuzluklara sonuna kadar mücadelemiz sürecek.

BAŞ EĞMEYECEĞİZ!"