Holding patronuna, otelinin müdürüne karşı yağmadan hapis cezası!

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya göre, olay 26 Mayıs 2022 günü yaşandı. Dosyaya göre Bayram Tanrıverdi (76), sahibi olduğu otelin müdürünü, usulsüz bir dizi işlem yaparak haksız kazanç elde ettiği bilgisine ulaştı. Levent Yakar (55) 26 Mayıs günü Tanrıverdi tarafından arandı. Yakar, grubun Esenyurt’ta bulunan oteline gitti.

Halil Ercan Çağlayan.

SİLAHIN KABZASI İLE BAŞINA VURDU

Levent Yakar, Bayram Tanrıverdi ile görüşme yapacağı odaya girdiğinde, anılan kişi dışında 3 kişinin daha odada olduğunu gördü. Bu kişiler, Tanrıverdi’nin dünürü Şekir Aybirdi (70), Tanrıverdi’nin yakın akrabası Serhat Tanrıverdi ile Halil Ercan Çağlayan’dı (38). Dosyaya göre, Yakar odaya girdiği esnada Bayram Tanrıverdi kendisine “Sen şerefsizin tekisin. Hem personelimizi hem paramızı hem işi bırakıp müşterimizi götüreceksin” diyerek küfretti. Bu esnada Serhat Tanrıverdi ise, Yakar’a, elindeki bıçağı göstererek “Kulağını keseyim mi” diyerek tehdit etti. Bayram Tanrıverdi, silahın kabzası ile Yakar’ı darp etti. Yakar, odadan çıkışına da izin verilmedi.

Bayram Tanrıverdi.

OTELİN ZARARINA KARŞILIK ARACINI DEVRETTİ

Baskı altına alınan Yakar, iddiaya göre, oteli uğrattığı zarar nedeni ile sahibi olduğu bir aracı Tanrıverdi’nin yönlendirmesi ile Şekir Aybirdi’ye devretmek zorunda kaldı. Noterde yapılan devir sonrası Yakar serbest bırakıldı. Tanık olarak Yakar’ın şoförü K. K. ile otel çalışanı T. G. de dinlendi. İki tanık, Yakar’ın olay günü Serhat Tanrıverdi (58) ile birlikte otele gittiğini söyledi. Tanıklar, Yakar’ın odadan çıktıktan sonra yüzünde ve boynunda kızarıklık olduğunu gördüklerini kaydetti. Tanık olarak dinlenen Levent Yakar’ın eşi A. Yakar ise, “Olay günü eve dönen eşimin yüzünde bıçak yarası şeklinde darp izi vardı” dedi.

“BANA NASIL İHANET EDERSİN’ DEDİ”

Sanıklardan Şekir Aybirdi, Levent Yakar’ın kendisine devrettiği aracı için “Kendi rızası ile devretti. Bana araç sattı” dedi. Aybirdi, aracın ödemesini ise Yakar’a elden yaptığını söyledi. Serhat Tanrıverdi ise, Bayram Tanrıverdi ile akraba olduklarını söyleyerek “Bayram abim, Levent Yakar’a ‘Ben, seni evladım yerine koydum. Sana 3 oteli teslim ettim. Sen bana nasıl ihanet edersin?’ dedi. Oteldeki borcuna karşılık arabasını satacaktı. Arabasını Şakir Aybirdi almak istedi. Daha sonra satış gerçekleşti. Ben, ‘Bayram Abi kulağını keseyim mi?’ diye bir şey söylemedim” dedi.

‘MÜDÜR, OTELİ ZARARA UĞRATTI’

Levent Yakar’ı darp etmediğini söyleyen Bayram Tanrıverdi, araç devrinden ise haberinin olmadığını söyledi. Tanrıverdi’nin avukatı ise, “Müşteki Levent Yakar 2019'da ise başladıktan sonra esi A. Yakar'ı ve damadını işe alıyor. Müvekkil 70 yasın üzerinde olduğu için oteli hiç denetleyemiyor. Levent Yakar bunu fırsat bildiği için kısım-kısım otelden paralar alıyor. Lüks bir otel olduğu için oradan alkol alıyor. Bunların ortaya çıkmaması için S. P., E. D. ve B. Y.'ye maaşlarının dışında ayrıca para vermiştir” ifadelerini kullandı.

MAHKEME, 4 SANIĞA DA HAPİS CEZASI VERDİ

Yapılan yargılama sonrası mahkeme kararını dün açıkladı. Mahkeme, 4 sanığa da ‘nitelikli yağma’ ve ‘kişiyi hürriyetinden alıkoyma’ suçlarından hapis cezası verdi. Mahkeme, Bayram Tanrıverdi ile dünürü Şekir Aybirdi’ye 5 yıl 2’şer ay, Serhat Tanrıverdi’ye 3 yıl, Halil Ercan Çağlayan’a ise 5 yıl 2 ay hapis cezası verdi.