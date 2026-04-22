Okuldaki kızlar tuvaletinde tabanca! Yanında bir de not çıktı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir ortaokulun kızlar tuvaletinde temizlik görevlileri tarafından gizlenmiş bir kuru sıkı tabanca ile yanına bırakılmış bir not bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine okula gelen polis ekipleri inceleme başlatırken, okul yönetimi velilere yaptığı bilgilendirmede resmi kaynaklar dışında yayılan bilgilere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda yaşanan olayda, okulun kızlar tuvaletinde temizlik yapan görevliler gizlenmiş bir kuru sıkı tabanca ile yanına bırakılmış bir not buldu. Durumun fark edilmesi üzerine okul idaresine bilgi verildi.

DETAYLI İNCELEME BAŞLATILDI

İhbarın ardından okula emniyet ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme başlatırken, tabancanın kim tarafından ve ne amaçla bırakıldığının belirlenmesi için çalışma yürütüldü.

NOTTA TEHDİT İFADELERİ TESPİT EDİLDİ

Ele geçirilen not da incelemeye alındı. Notta okul müdürü ile bazı öğrencilere yönelik açık ve doğrudan tehdit içerikli ifadelerin bulunduğu belirlendi.

VELİLERE UYARI: RESMİ AÇIKLAMALARA İTİBAR EDİN

Bilecik Haber'in aktardıklarına göre, Okul yönetiminin velilere ilettiği bilgilendirme mesajında, sürecin titizlikle yürütüldüğü vurgulanarak, resmi kaynaklar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

