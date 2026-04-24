AKP iç cephesini tahkim edemedi! Süreç; Öcalan, sandık ve talepler arasında tıkandı

Ankara’da CHP’ye yönelik son operasyonlar, ekonomideki belirsizlik ve seçim kadar merak edilen konulardan biri de İmralı Süreci’nin geleceği. Devlet, PKK’nın mağaraları tamamen boşaltmasını şart koşarken, terör örgütü ise önce yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyor. Çıkmaza giren sürece ilişkin açıklamalar hem iktidar hem de DEM Parti kanadından peş peşe gelmeye devam ediyor.

SÜRECİN SIKIŞTIĞI NOKTALAR

Meclis kulis haberleriyle öne çıkan gazeteci Nuray Babacan, süreçteki son durumu kaleme aldı. AKP içinde farklı görüşlerin bulunduğunu belirten Babacan, Öcalan’a fazla taviz verildiğini, hatta mağaraların boşaltılmasının durdurulması talimatının da Öcalan tarafından verildiğini savunanların olduğunu aktardı.

Partideki kurmayların süreç hakkındaki dikkat çeken görüşleri şöyle sıralandı:

“Bu süreç bizim aleyhimize işliyor. Eninde sonunda bir karar noktasına geleceğiz. Bir yıl sonra erken seçimden söz ediyoruz. Peki bu seçim kararını kiminle çıkaracağız? DEM’in desteği olmadan sonuç alamayız. Bir grup, ‘güvenlik mekanizması karar versin, silahların tamamen bırakıldığına dair onay verilmeden yasaları yapmayalım’ diyor. Normalde bu yaklaşımı güvenlik bürokrasisi ve devletten beklersin, ancak bu kez siyasette direnenler var. Bazı siyasetçiler ve bürokratlar olarak biz de ‘yasayı yapalım, içine silahların teslim şartını koyalım. Güvenlik mekanizması da buna göre işlesin’ diyoruz. Sonunda bir karar verilecek, bundan geri dönüş yok. Geri dönülürse bir daha bu yol alınamaz…”

KARAR MİT–MSB–SARAY ÜÇGENİNDEN ÇIKACAK

Sürecin bundan sonra MİT, MSB ve Saray’dan çıkacak karara göre şekilleneceğini ifade eden Babacan, AKP üst yönetiminin bu noktada belirleyici olmadığını söyledi. Öte yandan, Öcalan’ın bir süredir üzerinde durduğu statü konusunda hükümetin adım atmaması halinde süreçteki tıkanıklığın bir süre daha devam edeceği belirtiliyor.

Öcalan'dan çok konuşulacak açıklamalar

“ERKEN SEÇİM KARARI İÇİN DEM PARTİ’YE İHTİYAÇ VAR”

İmralı Süreci’ni yakından takip edenler, bu sürecin nihayete erdirilmesinin iktidar için zorunlu olduğunu belirtiyor: